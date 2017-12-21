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21 декабря Четверг

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В Уфе 9 градусов мороза, сегодня на территории Башкирии прогнозируется снег

ОБЩЕСТВО

В Уфе 9 градусов мороза, сегодня на территории Башкирии прогнозируется снег Фото: Ксения Калинина

В Уфе 9 градусов мороза, сегодня на территории Башкирии прогнозируется снег Фото: Ксения Калинина

УФА, 21 дек 2017. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

Сегодня в Башкирии местами пройдут небольшие снегопады, но температурный фон существенно не изменится. Сейчас в Уфе -9 градусов, ветер южный умеренный.

Температура воздуха по территории республики ожидается -5,-10, по юго-востоку до -15 градусов.

Завтра, 22 декабря также локально пройдет небольшой снег. Ветер юго-западный, южный слабый, днем умеренный. Температура воздуха ночью -12,-17, при натекании облачности до -7,-12, в восточных и юго-восточных районах республики -20,-25. В дневные часы прогнозируется -5,-10, по юго-востоку до -15 градусов.

В конце недели с приближением области пониженного давления вероятность осадков увеличится, при облачном небе фон температур, особенно ночных, повысится.

Теги: погода, Башгидромет
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