В Уфе 9 градусов мороза, сегодня на территории Башкирии прогнозируется снег Фото: Ксения Калинина В Уфе 9 градусов мороза, сегодня на территории Башкирии прогнозируется снег Фото: Ксения Калинина

УФА, 21 дек 2017. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

Сегодня в Башкирии местами пройдут небольшие снегопады, но температурный фон существенно не изменится. Сейчас в Уфе -9 градусов, ветер южный умеренный.

Температура воздуха по территории республики ожидается -5,-10, по юго-востоку до -15 градусов.

Завтра, 22 декабря также локально пройдет небольшой снег. Ветер юго-западный, южный слабый, днем умеренный. Температура воздуха ночью -12,-17, при натекании облачности до -7,-12, в восточных и юго-восточных районах республики -20,-25. В дневные часы прогнозируется -5,-10, по юго-востоку до -15 градусов.

В конце недели с приближением области пониженного давления вероятность осадков увеличится, при облачном небе фон температур, особенно ночных, повысится.