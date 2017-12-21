В МВД по Башкирии рассказали, как выглядит «торговец смертью» и кто чаще всего сообщает о «закладках» Фото: автор В МВД по Башкирии рассказали, как выглядит «торговец смертью» и кто чаще всего сообщает о «закладках» Фото: автор

УФА, 21 дек 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

В МВД по Башкортостану дали портреты типичного наркодилера, среднестатистического наркозависимого, а также бдительного человека, сообщающего о местах, где «торгуют смертью». Начальник Управления по контролю за оборотом наркотиков МВД по РБ полковник полиции Владислав Ситдиков 20 декабря на встрече с журналистами подвел итоги работы по выявлению незаконного оборота наркотиков и ответил на вопросы представителей региональных СМИ.

По его словам, в текущем году в сфере незаконного оборота наркотических средств органами внутренних дел зарегистрировано более 5300 преступлений. На момент возбуждения уголовных дел из незаконного оборота было изъято около 200 кг наркотических средств и психотропных веществ.

Полковник полиции отметил, что в основном наркотики поступают на территорию Российской Федерации из среднеазиатских регионов. Это касается опийной группы и так называемых каннабиноидов.

«Та, ситуация, которая наблюдается в Башкортостане – она присуща практически всем субъектам в Приволжском федеральном округе. В целом, у нас на территории региона присутствуют такие основные виды наркотических средств, как марихуана либо гашиш, и синтетические наркотики. В некоторых регионах РФ присутствует еще и героин, но у нас пока таких фактов практически не выявляется», — сказал спикер.

Что касается среднестатистического портрета дилера, то, по словам Ситдикова, в основном это молодой человек в возрасте от 20 до 35 лет без определенного рода занятий, ранее судимый, поэтому он достаточно быстро попадает в поле оперативного внимания.

«Есть категория лиц, которые сами являются потребителями, таких не много. Распространяя наркотики, они так удовлетворяют и свои потребности. Есть вторая категория людей, которые целенаправленно занимаются распространением. Основная их цель – материальное обогащение, — добавил начальник Управления. — Среди сбытчиков есть и студенты. К счастью, их не так много, буквально, 10-12 человек. Но они есть. Когда мы с ними разговариваем, то выясняется, что молодые люди из порядочных среднестатистических семей. Спрашиваем у них: «Зачем это вам надо?». Ответы банальные: «Хотелось попробовать». Захотели попробовать – получили».

Бдительные граждане, подозревающие, что где-то кто-то распространяет наркотики и делает «закладки», могут звонить на круглосуточный телефон доверия МВД: 279-32-92. Каждое сообщение фиксируется дежурным и передается в Управление, где уже принимаются меры реагирования.

«Люди звонят разные. Среди них есть и семейные и не семейные, пожилые и молодые. В основном, это люди среднего возраста. В процентном соотношении звонящих анонимно и тех, кто называет себя, – 50 на 50. Есть люди, которые не боятся и готовы выступать открыто, у них активная гражданская позиция. А есть категория людей, кто говорит, что не хотят называть себя из-за возможных последствий, хотя таковых может и не быть. Кто-то звонит в профилактических целях, иногда информация подтверждается, иногда нет. Никто никому не грубит. Мы обязаны реагировать на поступающие сообщения».

Касательно портрета потенциального потребителя наркотиков, то было озвучено, что это может быть гражданин от 18 до 45 лет.