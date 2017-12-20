В Уфе на «Оку» забрался «зацепер» Фото: bash.dtp.official, Instagram В Уфе на «Оку» забрался «зацепер» Фото: bash.dtp.official, Instagram

УФА, 20 дек 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

В Уфе очевидцы стали свидетелями необычного способа передвижения молодого человека на «Оке». «Зацепер» повис на крыше малолитражки, ехавшей по улице Коммунистической 20 декабря. Видео и фотографии распространились в соцсетях. Подписчики автогрупп пошутили, что «зайцу» просто не хватило места в салоне отечественного автомобиля. По всей видимости, пассажир таким способом испытывал свои силы и выносливость. Автолюбители советуют не повторять данный трюк, так как он может плохо закончиться как для водителя, так и для «зацепера».

Как сообщалось ранее, в России введена уголовная ответственность за «зацепинг». Госдума приняла в окончательном чтении данный законопроект. Уголовный кодекс дополнился новой статьей, где введена ответственность за «совершение из хулиганских побуждений действий, угрожающих безопасной эксплуатации транспортных средств». Нарушителям будет грозить штраф в размере от 150 тысяч до 300 тысяч рублей или в размере зарплаты или иного дохода осужденного за период до двух лет, либо ограничение свободы на срок до двух лет, либо лишение свободы на тот же срок.