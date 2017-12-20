Владимир Путин подписал закон об ужесточении наказания за жестокое обращение с животными Фото: автор Владимир Путин подписал закон об ужесточении наказания за жестокое обращение с животными Фото: автор

УФА, 20 дек 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон об ужесточении наказания за жестокое обращение с животными. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Теперь живодеры будут наказываться штрафом в размере до 80 тысяч рублей или в размере зарплаты за период до шести месяцев. За жестокое обращение с животными также предусмотрены такие санкции, как обязательные работы на срок до 360 часов или исправительные работы до одного года, либо лишение свободы на срок до трех лет или арест на срок до шести месяцев.

Это же преступление, но совершенное группой лиц в присутствии малолетнего или с применением садистских методов, или с публичной демонстрацией, в том числе в СМИ или в интернете, в отношении нескольких животных будет наказываться строже. Предусмотрены: штраф в размере от 100 до 300 тысяч рублей или в размере зарплаты за период от одного года до двух лет либо исправительные работы до двух лет, либо принудительные работы на срок до пяти лет или лишение свободы на срок от трех до пяти лет.

Должностное лицо, совершившее эти же деяния, будет наказываться лишением свободы на срок до пяти лет со штрафом в размере до двух млн рублей и лишением права занимать определенные должности на срок до трех лет или без такового, сообщается на портале правовой информации.

В Башкортостане случаи издевательств над животными – не редкость. Как информировало агентство «Башинформ», в Благовещенске в конце ноября местные жители забили тревогу. В городе подростки 12-15 лет, не скрываясь от случайных прохожих, издевались над беззащитными животными. Подобных происшествий с животными становится всё больше и больше. Люди находят животных с выколотыми глазами, с сожженными телами, порезанных, а котят — с разбитыми головами.

В этой связи своевременным и важным стал законопроект об усилении уголовной ответственности за жестокое обращение с животными, принятый 22 ноября в первом чтении. Один из его разработчиков — член комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Зариф Байгускаров на встрече с журналистами отметил, что в последнее время люди все чаще проявляют жестокость в отношении животных, даже в присутствии детей. Появляются соответствующие видеозаписи в интернете — все это видят дети, страдает их еще не сформированная психика.

«Так быть не должно, люди должны нести за это ответственность. Мы предусматриваем максимальное наказание до пяти лет лишения свободы. Это соответствует средней тяжести преступления», — заявил депутат Госдумы.