В Уфе участники деловой игры погрузились в мир СМИ и получили возможность пройти стажировку в газетах и на телевидении Фото: организаторы В Уфе участники деловой игры погрузились в мир СМИ и получили возможность пройти стажировку в газетах и на телевидении Фото: организаторы

УФА, 20 дек 2017. /ИА «Башинформ»/.

В Уфе в стенах ИА «Башинформ» представители студенческих и молодежных СМИ смогли на некоторое время почувствовать себя настоящими журналистами, фото- и видео- репортерами, главными редакторами информационных агентств. На протяжении шести часов участники деловой игры, работая на одной площадке с профессионалами своего дела, оперативно готовили качественный материал по информационным поводам: заметки, лонгриды, телевизионные сюжеты, фоторепортажи и мемы.

Участники погрузились в медиапространство вымышленного города «Миргород». Им предстояло создать свое информагентство, оперативно работать с экстренными ситуациями, бороться с конкурентами. Не обошлось без скандалов и журналистских расследований.

Работу новоиспеченных ИА оценивал пул профессиональных экспертов: главный редактор БСТ Гузель Хамитова, заместитель главного редактора ИА «Башинформ» Алик Шакиров, председатель Союза журналистов РБ Артур Давлетбаков, главный редактор газеты «Башкортостан» Азамат Юлдашбаев, и.о. главного редактора «Молодежной газеты» Елена Киселева, менеджер регионального отдела пресс-службы ПАО АНК «Башнефть» Руслан Юсупов, спортивный корреспондент БСТ Роза Хабибуллина.

«Игра была действительно увлекательной, она вовлекла не только вас, как участников, но и нас, как экспертов. Мы с удовольствием смотрели за вашей работой, независимо кем вы являлись: деятелями, сотрудниками ИА или должностными лицами. Это хороший опыт для вас, если вы выбираете профессию журналиста, вы идёте по правильному пути», — обратилась к участникам главный редактор БСТ Гузель Хамитова.

По итогам игры победителем стало ИА «АИСТ» Стерлитамакского филиала БашГУ, на втором месте оказались журналисты команды «Миргород Сегодня».

«Это действительно уникальный проект, аналогов которому в Уфе еще не было. На одной площадке начинающие журналисты, блогеры, редакторы, репортеры смогли не просто показать себя, но и получить высококвалифицированную консультацию от экспертов своего дела. Большой неожиданностью для участников стало приглашение их на стажировку в «Молодёжную газету», газеты «Йэшлек» и «Башкортостан» и на БСТ», — сказала главный редактор Молодежного портала «МИР: Молодежь. Идеи. Развитие», организатор мероприятия Диана Ихсанова.

Специальным призом от газеты «Башкортостан» были награждены участники Айбулат Юламанов и Альфия Зарипова.

«На протяжении всего времени организаторы ни на минуту не давали передышки: задания, пресс-конференции и неожиданные повороты сюжета, заставлял нас работать на все 150%. Спасибо организаторам, которые дали возможность стать единым информационным потоком «Миргорода»!» – поделился Айбулат Юламанов.

Организаторами мероприятия стали Молодежный портал «МИР: Молодежь. Идеи. Развитие» (02mir.ru), Агентство студенческих коммуникаций «Кампус» при поддержке Агентства по печати и СМИ РБ, ИА «Башинформ» и БСТ.