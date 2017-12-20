Рустэм Хамитов подписал Указ о мерах по совершенствованию поддержки многодетных семей Фото: пресс-служба Главы Башкортостана Рустэм Хамитов подписал Указ о мерах по совершенствованию поддержки многодетных семей Фото: пресс-служба Главы Башкортостана

УФА, 20 дек 2017. /ИА «Башинформ»/.

Сегодня Глава Башкортостана Рустэм Хамитов подписал Указ о мерах по совершенствованию социальной поддержки многодетных семей в республике.

Документ подписан в целях реализации «майских» указов Президента России, а также создания дополнительных условий для развития и укрепления семьи, стимулирования рождаемости.

Согласно Указу, с 1 января 2018 года для многодетных семей, среднедушевой доход которых не превышает величины прожиточного минимума для детей, устанавливается ежемесячная денежная выплата в размере 8 993 рубля на каждого ребёнка, рождённого в 2018 году третьим или последующим, в возрасте до трёх лет включительно.

Правительству Башкортостана поручено определить условия и порядок предоставления ежемесячной денежной выплаты.

Информация о её предоставлении будет размещаться в Единой государственной информационной системе социального обеспечения.