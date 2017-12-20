Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 58.61 ↓

EUR 69.17 ↓

20 декабря Среда

Уфа   °

Рустэм Хамитов подписал Указ о мерах по совершенствованию поддержки многодетных семей

ОБЩЕСТВО

Рустэм Хамитов подписал Указ о мерах по совершенствованию поддержки многодетных семей Фото: пресс-служба Главы Башкортостана

Рустэм Хамитов подписал Указ о мерах по совершенствованию поддержки многодетных семей Фото: пресс-служба Главы Башкортостана

УФА, 20 дек 2017. /ИА «Башинформ»/.

Сегодня Глава Башкортостана Рустэм Хамитов подписал Указ о мерах по совершенствованию социальной поддержки многодетных семей в республике.

Документ подписан в целях реализации «майских» указов Президента России, а также создания дополнительных условий для развития и укрепления семьи, стимулирования рождаемости.

Согласно Указу, с 1 января 2018 года для многодетных семей, среднедушевой доход которых не превышает величины прожиточного минимума для детей, устанавливается ежемесячная денежная выплата в размере 8 993 рубля на каждого ребёнка, рождённого в 2018 году третьим или последующим, в возрасте до трёх лет включительно.

Правительству Башкортостана поручено определить условия и порядок предоставления ежемесячной денежной выплаты.

Информация о её предоставлении будет размещаться в Единой государственной информационной системе социального обеспечения.

Теги: глава рб, семья, демография
Лонгриды
Общество
Новости партнеров
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
 
Подпишитесь на важные новости Уфы и республики
Спасибо, я уже с вами!
Яндекс цитирования
Рейтинг ресурсов "УралWeb"
закрыть