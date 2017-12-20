Рустэм Хамитов поздравил работников органов безопасности с профессиональным праздником Фото: Олег Яровиков









Рустэм Хамитов поздравил работников органов безопасности с профессиональным праздником Фото: Олег Яровиков

УФА, 20 дек 2017. /ИА «Башинформ»/.

Сегодня в Уфе Глава Башкортостана Рустэм Хамитов выступил на торжественном собрании, посвящённом 100-летию образования органов безопасности Российской Федерации.

– За все эти годы название органов безопасности неоднократно менялось. Но неизменным оставалось одно – сюда приходят служить те, кто готов выполнить самые сложные и опасные задания по защите Родины от внутренних и внешних угроз, – сказал руководитель республики. – Именно такими сотрудниками во все времена были сильны отечественные спецслужбы. В этом и проявляется реальная сила государства, его способность обеспечить безопасность своих граждан.

Глава региона обозначил основные задачи, стоящие перед спецслужбами. В их числе – обеспечение экономической и промышленной безопасности, противодействие киберугрозам, борьба с экономическими преступлениями, профилактика экстремизма и терроризма.

– Близится к завершению очередной год. Его итоги в целом говорят о стабильности социальной и экономической ситуации в республике, – отметил Рустэм Хамитов. – Промышленное производство выросло на 2,3 процента. Введено более 2 млн кв. м жилья. Оживляется торговая сфера, расширяются внешнеэкономические связи. Открываются новые перспективы для развития малого и среднего бизнеса. Выращен самый большой за последнее десятилетие урожай зерновых культур – около 4 млн тонн. Улучшаются показатели рынка труда и социальной сферы в целом. Эти и другие достижения являются в том числе результатом работы по укреплению законности и правопорядка.

Руководитель республики вручил государственные награды наиболее отличившимся сотрудникам управления, поблагодарив их за хорошую работу.

– Правительство Башкортостана и впредь будет оказывать поддержку Управлению в решении сложных задач, – подчеркнул Рустэм Хамитов. – Уверен, что ваш высокий профессионализм, аналитические и оперативные качества будут и впредь служить обеспечению безопасности государства, сохранению стабильности в обществе, защите прав граждан.