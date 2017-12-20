В отдаленном селе Башкирии открыли врачебную амбулаторию Фото: Зубаржат Гидиатова











В отдаленном селе Башкирии открыли врачебную амбулаторию Фото: Зубаржат Гидиатова

УФА, 20 дек 2017. /ИА «Башинформ», Алим Фаизов/.

Прекрасный подарок в канун Нового года получили жители одного из самых отдаленных населенных пунктов Зилаирского района — села Кананикольское. Здесь состоялось торжественное открытие сельской врачебной амбулатории. Давняя мечта сельчан претворилась в жизнь благодаря участию в программе поддержки местных инициатив. Большая часть средств на капитальный ремонт помещения для врачебной амбулатории была выделена из республиканского бюджета, свою посильную лепту внесли и местные жители, а также спонсоры. За небольшой отрезок времени, общими усилиями был произведен огромный фронт работ: полностью перекрыта крыша здания, в котором когда-то размещался детский сад, а затем администрация сельского поселения. Была пробурена скважина и подведена вода, заработал бойлер для горячего водоснабжения. Установлены новые пластиковые окна, двери, обновлены входные группы, произведен частичный внутренний ремонт помещения, рассказали в администрации муниципалитета.

Разделить радость сельчан в этот знаменательный день приехали глава администрации района Ильгиз Фаткуллин, заведующий поликлиникой Зилаирской центральной районной больницы, группа врачей районной больницы. Здесь же присутствовали и местные жители — от самых маленьких до представителей преклонного возраста.

С приветственным словом к участникам торжества обратились глава администрации района Ильгиз Фаткуллин и глава сельского поселения Кананикольский сельсовет Надежда Корнева. Они отметили, что открытие новой сельской врачебной амбулатории в отдаленном населенном пункте — это результат большого, совместного труда самих сельчан, республиканской и местной власти.

Примечательно, что вместе с врачебной амбулаторией в этом же здании распахнула свои двери аптека. Сама сельская врачебная амбулатория рассчитана на пять койко-мест дневного пребывания. Кроме того, работает физиотерапевтический кабинет со всем необходимым оборудованием, стоматологический кабинет, имеется клинико-диагностическая лаборатория, кабинет ЭКГ с дистанционной передачей данных.

В коллективе сельской врачебной амбулатории работают восемь человек, заведует медицинским учреждением молодой врач-терапевт Нелли Фатхутдинова. Приехала она в Кананикольское по программе «Земский доктор». Освоившись в новой обстановке, привыкнув к сельскому укладу жизни, молодой специалист сегодня с уверенностью говорит, что о своем осознанном выборе приехать в Кананикольское ничуть не жалеет, здесь она — всерьез и надолго.

В этот день также состоялся прием пациентов врачами Зилаирской центральной районной больницы. Сельчане смогли получить квалифицированную консультацию врача-хирурга, онколога, маммолога, стоматолога, офтальмолога и педиатра, сообщила корреспондент газеты «Зилаирские огни» Зубаржат Гидиатова.