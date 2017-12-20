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20 декабря Среда

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Эрнст Мулдашев ищет каменных людей на юге Башкирии

ОБЩЕСТВО

Эрнст Мулдашев ищет каменных людей на юге Башкирии Фото: скрин видео ГТРК «Башкортостан».

Эрнст Мулдашев ищет каменных людей на юге Башкирии Фото: скрин видео ГТРК «Башкортостан».

УФА, 20 дек 2017. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

Известный хирург-офтальмолог Эрнст Мулдашев организовал экспедицию на Южный Урал, чтобы искать каменных людей, сообщает ГТРК «Башкортостан». На этот раз он привёл группу учёных на юг республики — в Учалинский район, где, кстати, находятся знаменитые на весь мир Ахуновские менгиры. Мегалитический комплекс у села Ахуново называют «башкирским Стоунхенджем» и древнейшей обсерваторией Европы.

Профессор Мулдашев считает, что в камнях кроется особая тайна, которая, возможно, выходит за рамки науки. Он верит, что на Земле существует некая каменная жизнь. О ней повествуют легенды всего мира. Упоминается о каменных существах и в башкирском эпосе «Урал-батыр», в башкирских легендах их называли «ташкеше». Между прочим, на Алтае и в Монголии камень и сейчас воспринимают, как живое существо.

Местный охотник Расим Мухаметшин считает, что каменные существа когда-то были живыми, передвигались на трех ногах, но в одно время замерли по какой-то команде, передает мнение жителя этих мест телерадиокомпания.

Теги: экспедиция
Лонгриды
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