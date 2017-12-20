В Белгороде отменили концерт уфимского рэпера Face Фото: youtube.com В Белгороде отменили концерт уфимского рэпера Face Фото: youtube.com

УФА, 20 дек 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

В Белгороде организаторы концерта уфимского рэпера Ивана Дремина, известного как Face, отменили выступление, после того, как получили письмо из администрации города. Как пишет газета «Известия», мэрия Белгородской области выступила против творчества рэпера. Городские власти направили организаторам концерта, который должен был состояться 18 декабря, рекомендацию. В ней они обратились с просьбой отменить концерт Face в городе из-за содержания некоторых песен, в которых присутствует ненормативная лексика.

В пресс-службе белгородской администрации отметили, что письмо замглавы об отмене концерта носило рекомендательный характер.

«Это правильно и логично, что обращаем внимание организаторов на необходимость соблюдения федерального законодательства», — пояснили в пресс-службе ведомства.

Как сообщало агентство «Башинформ», рэпер из Уфы в сентябре стал гостем передачи Comedy Club на ТНТ. Ведущий Гарик Харламов представил уфимского певца собравшимся в зале и зрителям телеканала. Гарик Мартиросян сравнил Ивана с Гоголем, отдыхавшим в Крыму. Музыкант зачитал отрывок из своего самого главного шлягера.

Face побил все рекорды среди прослушиваний в социальной сети «ВКонтакте». Его музыкальный альбом «No love» за сутки собрал более 27 тысяч репостов. До этого рекорд по прослушиваниям принадлежал группе «Грибы» — альбом «Дом на колесах, часть 1» собрал свыше 11 тысяч репостов.