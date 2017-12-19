УФА, 19 дек 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

В Москве 26 декабря на ВДНХ соберется инициативная группа по выдвижению Владимира Путина на пост Президента России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на слова сопредседателя Центрального штаба Общероссийского народного фронта (ОНФ), вице-спикера Госдумы Ольги Тимофеевой.

По ее словам, в инициативную группу войдут представители ОНФ, партии «Единая Россия» и других партий, а также добровольческих объединений и волонтерских организаций, в частности, «Волонтеров Победы».

Подготовка к заседанию уже началась.

Как сообщало агентство «Башинформ», Президент России Владимир Путин принял участие в работе пленарного заседания Форума действий Общероссийского общественного движения «Общероссийский народный фронт». Российский лидер отметил, что страна должна достойно ответить на судьбоносные исторические вызовы.

Глава государства призвал беречь российскую государственность и свободу, стабильность и согласие в обществе. Путин назвал это и своей задачей как президента и кандидата на этот пост на выборах в 2018 году.