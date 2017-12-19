В Уфе «рыбак» едва не утонул из-за желания поймать крупную добычу - видео Фото: Служба спасения 112 | Видео: Служба спасения 112













В Уфе «рыбак» едва не утонул из-за желания поймать крупную добычу - видео Фото: Служба спасения 112

УФА, 19 дек 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

В микрорайоне Сипайлово рыбак, не дождавшись, пока установится толстый слой льда, решил пойти порыбачить на Уфимку. Любитель подледного лова не стал сидеть возле берега, а вышел на середину водоема, желая заполучить самую крупную рыбу. В итоге, мужчина провалился под лед, оказался в воде, и, цепляясь изо всех сил за крошащуюся кромку полыньи, стал звать на помощь.

«К счастью, это был лишь сценарий тренировки сотрудников Поисково-спасательного отряда Уфы. Сегодня на базе водно-спасательного поста службы спасения столицы в Сипайлово спасатели отточили навыки по спасению людей из ледяной воды, — сообщили в пресс-службе ведомства. — Во время тренировки оценивались навыки спасателей по действиям в случае возникновения подобной ситуации, умение пользоваться специальным оборудованием, а также слаженность командной работы. Все участники учений со своей задачей справились».

Условия были максимально приближены к реальным. На данном посту дежурят два человека, именно таким составом они и приходят на помощь, когда возникает экстренная ситуация на воде. Один спасатель добирается до рыбака на специальной спасательной доске, затаскивает на нее пострадавшего. Его напарник на берегу, получая отмашку от коллеги, вытаскивает обоих на сушу.