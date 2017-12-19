«Пионы»: работы художников Башкирии были представлены на московской выставке Фото: artrb.ru Книжная палата РБ

«Пионы»: работы художников Башкирии были представлены на московской выставке Фото: artrb.ru Книжная палата РБ

УФА, 19 дек 2017. /ИА «Башинформ», Галина Пантюхина/.

В Москве открылась выставка работ художников старшего поколения, сообщила газета «Красная Башкирия» в январе 1940 года. Какие уфимские художники в ней принимали участие и о чем свидетельствовали их работы. Агентство «Башинформ» продолжает знакомить читателей с материалами из Архива печати РБ.

В середине января 1940 года в Москве открылась большая выставка произведений мастеров старшего поколения, работающих на территории РСФСР. В ней принимали участие и уфимские художники. Среди них были «Урядов, выставивший шесть произведений, в том числе «Переправу Чапаева через р. Белую», Давлеткильдеев, выставивший три картины, в том числе «Башкирский дворик», Сыромятников — «Чаепитие у башкир», «Пионы» — Тюлькин, Елгаштина», информировала газета. Всего на экспозиции были представлены 12 произведений башкирских художников.

Как отмечается в издании, «участие на московской выставке свидетельствует об успехах, достигнутых уфимскими художниками старшего поколения». Некоторые из экспонированных на выставке произведений были собственностью Башкирского художественного музея и по возвращении из Москвы их планировалось выставить в зале искусств Башкирии.

Справка. Народный художник Башкирии Иван Урядов (1893-1962) был родом из Сызрани, с 1929 года жил и работал в Уфе. Один из организаторов художественной жизни республики. В 1942-43 годах написал большую картину «Переправа Чапаевской дивизии…», которая в точности повторяла его работу 1938 года.

Живописец Касим Давлеткильдеев (1887-1947) считается первым башкирским художником. Родился в деревне Кугуль Уфимской губернии в дворянской семье. Учился в училище и академии художеств в Санкт-Петербурге. Интересно, что героиней его картины «Девочка-башкирка в голубом» была мать пятерых детей из Белорецкого района.

Василий Сыромятников (1885-1979) родился в Белебеевском уезде Уфимской губернии и являлся одним из основоположников профессионального изобразительного искусства Башкирии. Первым из живописцев увековечил природу и быт башкир. Участник выставки в Сан-Диего, США, в 1929 году.

Советский живописец, основоположник изобразительного искусства Башкирии Александр Тюлькин (1888-1980) родился в Уфе, окончил Казанскую художественную школу. Увлекался «аналитическим импрессионизмом». В его творчестве преобладали образы города, башкирского края, Урала.

Русская художница Мария Елгаштина (1873-1966) родилась в Барнауле, дочь первого мэра города. Училась в Москве в Строгановском училище. В 1906 году приехала в Уфу. Организовала первый Уфимский кружок любителей живописи. В основном писала пейзажи.

Материалы предоставлены Книжной палатой РБ.