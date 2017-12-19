В Уфе -19 градусов, сегодня в Башкирии прогнозируется сухая и морозная погода Фото: сайт silencephoto.ru В Уфе -19 градусов, сегодня в Башкирии прогнозируется сухая и морозная погода Фото: сайт silencephoto.ru

УФА, 19 дек 2017. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

Территория Башкортостана продолжает оставаться во власти антициклона, благодаря которому в регионе сохраняется сухая и морозная погода. Сейчас в столице республики столбики термометров показывают -19 градусов. Самую низкую температуру воздуха по региону зафиксировал метеопост в Белорецке, по данным на пять утра здесь было -27 градусов. А термометры жителей деревни Уткял Белорецкого района и вовсе показали -34 градуса. По данным наблюдений Башгидромета, в Учалах и Сибае с раннего утра -26 градусов, в Старосубхангулово -24, в Кананикольском -25, в Акъяре и Мелеузе -23, в Федоровке -12, в Стерлитамаке -21, в Туймазах и Янауле -13, в Павловке -10 градусов.

Сегодня на территории Башкортостана ожидается ясная и солнечная погода, без осадков. Ветер переменных направлений слабый. Температура воздуха днем -7,-12, в восточных и юго-восточных районах 14-19 градусов мороза.

Такой же сохранится погода и завтра 20 декабря. Когда в республику придет полноценный снегопад, синоптики пока не говорят. По сообщениям агенства ранее, небольшой снег прогнозируется в ближайшие выходные, 23 и 24 декабря.