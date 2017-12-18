В России официально началась президентская избирательная кампания Фото: Антон Новодережкин/ТАСС В России официально началась президентская избирательная кампания Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

УФА, 18 дек 2017. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

Сегодня официально стартовала избирательная кампания по выборам президента России — ровно за три месяца до дня голосования, информирует ТАСС. С этого момента отсчитываются все сроки избирательных действий.

Старт кампании дала публикация в «Российской газете» постановления Совета Федерации о назначении выборов на 18 марта 2018 года. Таким образом, выборы совпадут с четырехлетней годовщиной воссоединения Крыма и Севастополя с Россией.

У кандидатов есть 90 дней, чтобы пройти официальную процедуру выдвижения на съездах или получить поддержку на собраниях групп избирателей, сдать документы в Центризбирком, собрать подписи, провести большую агитационную работу и сразиться с оппонентами в дебатах на телевидении и радио.

Как пояснил ТАСС член ЦИК РФ Евгений Шевченко, у самовыдвиженцев есть 20 дней с начала кампании, чтобы провести собрание избирателей в свою поддержку и прийти в ЦИК с протоколом встречи и другими необходимыми документами. Партиям на проведение съездов и выдвижение кандидатов дается чуть больше времени — 25 дней, после этого ЦИК проверяет все документы, регистрирует уполномоченных партий и уполномоченных по финансовым вопросам кандидатов, дает разрешение на открытие специального избирательного счета — и кандидаты могут начинать сбор подписей. Те же, кому это не требуется (представители парламентских партий), уже с 27 декабря имеют возможность подавать документы на регистрацию. Этот период завершится 31 января в 18:00 мск.

На проведение президентских выборов из федерального бюджета выделено 14,9 млрд рублей. После публикации постановления о назначении выборов у Центризбиркома появится доступ к этим финансам, поясняли ранее в ведомстве. Сегодня ЦИК проведет заседание, на котором утвердит календарный план избирательной кампании по выборам президента и распределит выделенные на проведение выборов бюджетные средства.