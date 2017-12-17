Башкортостан и Якутия определили вехи сотрудничества до 2020 года Фото: Правительство РБ Башкортостан и Якутия определили вехи сотрудничества до 2020 года Фото: Правительство РБ

УФА, 17 дек 2017. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

16 декабря в рамках деловой программы Дней Якутии в Москве Премьер-министр Правительства Башкортостана Рустэм Марданов и Премьер-министр Правительства Республики Саха (Якутия) Евгений Чекин подписали план мероприятий на 2018-2020 годы по реализации Соглашения между двумя республиками о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве. План конкретизирует на межправительственном уровне ранее подписанное главами регионов рамочное соглашение о сотрудничестве.

Рустэм Марданов отметил, что план принят на два года, но с прицелом на долгосрочную перспективу.

«Конечно, мы будем предлагать то, в чем сами сильны. Это, прежде всего нефтепереработка и аграрный сектор. При этом мы не забываем о гуманитарном секторе», – сообщил он.

Рустэм Марданов напомнил, что сегодня действуют соглашения между академиями наук двух республик, также установлено сотрудничество между отдельными предприятиями.

Премьер-министр Якутии подчеркнул практическую направленность совместного плана. Он, прежде всего, нацелен на усиление торгово-экономического сотрудничества. В частности, стороны договорились обмениваться опытом по вопросам законодательства в сфере инвестиционной и инновационной политики, механизмов поддержки инвестиционной деятельности. Также планируется содействовать друг другу при проведении торгово-экономических миссий и презентаций, обмениваться информацией о товарах и услугах, производимых хозяйствующими субъектами Республики Саха (Якутия) и Республики Башкортостан.

«Нас многое объединяет. Мы – национальные республики, получаем основные доходы от недропользования. Активны в сфере сохранения и развития языков», – сказал Евгений Чекин, подчеркивая комплексный характер взаимодействия.

Отмечено, что план конкретизирует на межправительственном уровне ранее подписанное главами регионов рамочное соглашение о сотрудничестве.

Справка. С 2014 года наблюдается положительная динамика товарооборота между Башкортостаном и Якутией. Так, в 2016 году он вырос на 17,2% к предыдущему году, прежде всего, за счет увеличения вывоза из Башкортостана в Республику Саха (Якутия) товаров продовольственного и производственно- технического назначения.