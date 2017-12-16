Депутат Госдумы стала на один день Снегурочкой на празднике, организованном для приемных детей Фото: Управление по опеке и попечительству г.Уфа Депутат Госдумы стала на один день Снегурочкой на празднике, организованном для приемных детей Фото: Управление по опеке и попечительству г.Уфа

УФА, 16 дек 2017. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

Депутат Госдумы, вице-президент Паралимпийского комитета России, известная паралимпийская чемпионка Рима Баталова стала на один день Снегурочкой на празднике в Уфе, организованном в рамках благотворительной акции «Сказка на дом» для приемных семей, воспитывающих детей с инвалидностью. Организаторы акции — Управление по опеке и попечительству г. Уфы и Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи «Семья».

Дед Мороз, Снегурочка и их сказочные помощники посещают детей, которые в силу проблем со здоровьем не могут принять участие в новогодних мероприятиях, проводимых в городе накануне праздника и в дни школьных каникул. Сказка с новогодними подарками входит в каждый дом, где проживает ребенок с особенностями в развитии. Сегодня, в субботний день праздник организовали в уфимских приемных семьях, где поздравили с Новым годом трех детей с инвалидностью: 14-летнюю Карину, учащуюся школы для незрячих и слабовидящих детей, шестилетнюю Катю с синдромом Дауна и 13-летнюю Дарину с инвалидностью по зрению.

Дети окунулись в сказочный мир с веселыми играми и хороводом, поздравлениями, стихами и пожеланиями Деду Морозу, и, конечно, вручением новогодних подарков.

Также фонд Римы Баталовой «Молодость нации» РБ передал центру «Семья» сухой бассейн, необходимый в реализации коррекционной работы по сенсорной интеграции детей с ограниченными возможностями здоровья.

Поздравление детей вместе с представителями благотворительных организаций, принявших участие в акции «Сказка на дом», будет продолжено 26 и 27 декабря. В этом году акция объединила неравнодушных, добрых, отзывчивых людей, представителей различных организаций, фондов, предоставивших новогодние подарки для 14 детей-инвалидов.

В настоящее время на сопровождении Центра «Семья» находится 206 приемных семей, в которых воспитывается 260 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Из них 108 детей с ограниченными возможностями здоровья, 14 детей-инвалидов.