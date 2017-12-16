Руководители и госслужащие из Башкирии участвуют в полуфинале Всероссийского конкурса «Лидеры России» в Самаре Фото: автор Руководители и госслужащие из Башкирии участвуют в полуфинале Всероссийского конкурса «Лидеры России» в Самаре Фото: автор

УФА, 16 дек 2017. /ИА «Башинформ», Наталья Овчарук/.

С 15 по 18 декабря в Самаре и Нижнем Новгороде 150 конкурсантов из регионов Приволжского федерального округа параллельно состязаются в полуфинале Всероссийского конкурса управленцев «Лидеры России». Битву нынешних и будущих руководителей организовали по поручению главы государства Владимира Путина. Это один из этапов проекта открытой платформы «Россия – страна возможностей».

От Башкирии в полуфинал пробились 22 участника. Среди них есть и руководители отделов частных предприятий, и госслужащие.

«Оценка участников полуфинала ПФО, как и в остальных округах, будет проводиться по 8 компетенциям: лидерство, нацеленность на результат, стратегическое мышление, умение работать в команде, коммуникация и влияние, внедрение изменений, инновационность, социальная ответственность», — уточнили организаторы.

В итоге в финал пройдут 300 участников со всей России. Эти счастливчики получат образовательные гранты на один миллион рублей. В заключительном этапе конкурса, который примет Москва в 2018 году, победители смогут выбрать себе наставника из лица руководителей различных сфер, отраслей и ведомств. Среди них есть известный режиссер, продюсер и председатель совета директоров «Ленфильма» Федор Бондарчук, депутат Госдумы, председатель комитета по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников, президент Татарстана Рустам Минниханов, глава Центробанка Эльвира Набиуллина, министр финансов Антон Силуанов, мэр Москвы Сергей Собянин, бизнесмен и сопредседатель «Деловой России» Алексей Репик., министр обороны РФ Сергей Шойгу и другие (всего 75 человек). Именно с этими людьми победителям предстоит проработать целый год, заявить о себе как о грамотном управленце и возможно занять престижную государственную должность.

Всероссийский конкурс управленцев «Лидеры России» — открытый конкурс для руководителей нового поколения, который проводит Комиссия при Президенте РФ по вопросам государственной службы и кадровому резерву страны. На первый, дистанционный, этап конкурса поступило более 32 тысяч заявок от представителей ПФО.