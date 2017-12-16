Водителей обязали надевать светоотражающие жилеты - Правительство Фото: сайт Известий Водителей обязали надевать светоотражающие жилеты - Правительство Фото: сайт Известий

УФА, 16 дек 2017. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

Правительство России дополнило правила дорожного движения (ПДД) пунктом, обязывающим водителей в случае вынужденной остановки в темное время суток за пределами населенных пунктов надевать светоотражающую куртку или жилет. Соответствующее постановление опубликовано на сайте кабмина в субботу, 16 декабря.

Как поясняют «Известия», за шесть месяцев 2017 года в стране произошло 66 случаев наезда на водителей, остановившихся на обочине в темное время суток. Это на 4,8% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Ранее в России уже приняли аналогичные требования для пешеходов, их также обязали носить светоотражающие элементы при передвижении вне населенных пунктов. В результате количество ДТП с их участием удалось снизить на 10,2% – до 7,5 тыс. ДТП за шесть месяцев 2017 года.

Новое постановление вступает в силу спустя 90 дней после официального опубликования.

В начале декабря в Госавтоинспекции подтвердили право водителей осуществлять фото- и видеосъемку общения с инспекторами ДПС. При этом инспектор может ограничить право водителя на съемку, если это мешает его работе или если в районе проводятся оперативные мероприятия.