В Уфе коммунальщики соорудили на детской площадке горку из грязного снега Фото: скрин видео ГТРК «Башкортостан». В Уфе коммунальщики соорудили на детской площадке горку из грязного снега Фото: скрин видео ГТРК «Башкортостан».

УФА, 16 дек 2017. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

В Уфе, во дворе дома по улице Софьи Перовской работники коммунальных служб соорудили на детской площадке горку из грязного снега, собранного с городских дорог, а сверху присыпали чистым — со двора. Увиденным возмутился уфимец и прислал видео в программу «Мобильный репортер» на телеканал ГТРК «Башкортостан».

По всей видимости, это мера у коммунальщиков была вынужденной — в виду дефицита снега этой зимой. Автор ролика надеется, что такие горки из грязи не заполонят весь город. Пока снега в столице, действительно, мало для строительства горок.