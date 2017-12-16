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16 декабря Суббота

Уфа   °

В Уфе коммунальщики соорудили на детской площадке горку из грязного снега

ОБЩЕСТВО

В Уфе коммунальщики соорудили на детской площадке горку из грязного снега Фото: скрин видео ГТРК «Башкортостан».

В Уфе коммунальщики соорудили на детской площадке горку из грязного снега Фото: скрин видео ГТРК «Башкортостан».

УФА, 16 дек 2017. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

В Уфе, во дворе дома по улице Софьи Перовской работники коммунальных служб соорудили на детской площадке горку из грязного снега, собранного с городских дорог, а сверху присыпали чистым — со двора. Увиденным возмутился уфимец и прислал видео в программу «Мобильный репортер» на телеканал ГТРК «Башкортостан».

По всей видимости, это мера у коммунальщиков была вынужденной — в виду дефицита снега этой зимой. Автор ролика надеется, что такие горки из грязи не заполонят весь город. Пока снега в столице, действительно, мало для строительства горок.

Теги: снег, детская площадка
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