В Башкирии незрячие владельцы собак-проводников объединяются в клуб «Актырнак» Фото: с сайта http://utv.ru





В Башкирии незрячие владельцы собак-проводников объединяются в клуб «Актырнак» Фото: с сайта http://utv.ru

УФА, 15 дек 2017. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

В Башкирии незрячие владельцы собак-проводников объединяются в клуб «Актырнак» или «Белый коготь», об этом телеканалу UTV рассказали сами инвалиды по зрению, пользующиеся помощью специально обученных животных.

Клуб пока официально не зарегистрирован, организация создается для общения и решения проблем незрячих людей, например, не хватает площадок для выгула собак или часто не пускают с питомцами в учреждения, хотя это незаконно.

Сейчас сюда входят 12 человек с инвалидностью по зрению со всей республики. И они считают, что собак-проводников должно становиться больше, чтобы инвалиды по зрению чаще могли выходить из дома.

Собак-поводырей в России готовят в двух центрах — в Подмосковье и Железногорске. Затем передают бесплатно инвалидам по программе реабилитации. Многие теряют зрение уже во взрослом возрасте из-за аварий, травмы или болезней. Для них собаки становятся глазами и друзьями. Так, уфимка Гузель Хасанова начала терять зрение двадцать лет назад, после укуса клеща. Женщина не привыкла сидеть дома — ходит в походы, занимается скалолазанием, хозяйку везде сопровождает четвероногая помощница Андора.

«Для меня она — и друг, и GPS-навигатор, и помощник, и психотерапевт», — говорит женщина.