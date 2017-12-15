Путин ответил журналисту из Уфы, Стратегия-2030, сколько получат спортсмены и куда сбежал депутат - неделя глазами СМИ Фото: kremlin.ru Путин ответил журналисту из Уфы, Стратегия-2030, сколько получат спортсмены и куда сбежал депутат - неделя глазами СМИ Фото: kremlin.ru

УФА, 15 дек 2017. /ИА «Башинформ»/.

Сколько спортсмены получат за победу

Глава РБ подписал указ о денежном поощрении спортсменов республики и их тренеров за призовые места на Олимпийских, Паралимпийских, Сурдлимпийских играх и чемпионатах мира и Европы 2017-2021 годов. В частности, за победу на Олимпийских, Паралимпийских и Сурдлимпийских играх предусмотрено вознаграждение в 1,5 млн рублей. За второе и третье места — соответственно 1 млн и 500 тысяч рублей, узнал «Башинформ».

Стратегия-2030: тренд на развитие экономики и института семьи

13 декабря в Правительстве Башкирии утвердили Стратегию социально-экономического развития региона до 2030 года. К работе над документом привлекались научные коллективы, эксперты из «Сколково», а также общественность и бизнес, сообщает «Башинформ».

«В итоге мы получили объёмный документ, который должен стать основой для планирования и реализации масштабных программ, важных проектов и управленческих решений, направленных прежде всего на благополучие наших граждан», — подчеркнул на заседании Рустэм Хамитов.

Сформированы четыре приоритета Стратегии. Это человеческий капитал, реальный сектор экономики, сбалансированное развитие территорий и совершенствование госуправления. ВРП на душу населения предполагается увеличить более чем в три раза — до 967 тысяч рублей. Продолжительность жизни должна вырасти до 76 лет. В качестве целевых показателей определены производительность труда, инвестиции на душу населения, рост продукции сельского хозяйства.

Глава региона обратил внимание на актуализацию отраслевых программ муниципального уровня в соответствии с положениями Стратегии. «Нужно сформировать весь комплекс нормативно-правовой документации для того, чтобы всё двигалось широким фронтом, согласованно», — отметил он.

Рустэм Хамитов заявил, что 2018 год в Башкортостане объявлен Годом семьи, и подчеркнул: «Важно, чтобы мероприятия Года семьи объединили усилия государства, общества и бизнеса по поддержке и развитию института семьи, укреплению семейных ценностей».

Миллионы для ФСБ и за помощь полиции

В Башкирии перед судом предстал 46-летний бывший руководитель ООО. Его признали виновным в покушении на дачу взятки в особо крупном размере, сообщил телеканал БСТ. В октябре 2014 года осуждённый, узнав о проведении оперативных мероприятий на предприятии, предложил сотруднику ФСБ 2 млн рублей за оригинал протокола и изъятые документы. Оперативник сообщил о предложении руководству. Злоумышленника задержали с поличным и приговорили к штрафу в 2 млн рублей.

Телеканал также узнал, что за содействие в раскрытии преступлений гражданам будут выплачивать вознаграждение от 500 тысяч рублей и до 3 млн и выше. Законопроект опубликован на Федеральном портале проектов нормативно-правовых актов.

Итальянцы ищут партнеров

Итальянская компания JCI ищет партнеров в Башкирии для того, чтобы производить кожаные изделия, сыр, мебель и макароны. С просьбой оказать содействие в поиске партнеров в башкирское отделение «ОПОРЫ России» обратился гендиректор Корпорации развития РБ. Как сообщает РБК-Уфа, проекты могут быть профинансированы из Италии на 70% от общего объема инвестиций.

Назначены новые чиновники

Стало известно о новых кадровых изменениях в администрации Уфы. Начальником отдела градостроительного контроля и выдачи разрешений мэрии назначен Ильшат Зарипов, ранее возглавлявший коммерческие предприятия. Генеральным директором Единого расчетно-кассового центра стала Ольга Чудинова, занимавшая пост предправления Башинвестбанка, сообщает телеканал «Вся Уфа».

Судебные приставы примкнули к мошенникам

В преступной группе, занимавшейся хищением денег, были сотрудники УФССП по РБ, написала газета «Республика Башкортостан». Группа, возглавляемая жителем Челябинской области, подготовила фиктивные решения комиссии по трудовым спорам в отношении компании с юга страны. Их сообщники из числа действующих сотрудников УФССП по РБ возбудили исполнительные производства и похитили 23 млн рублей со счетов ООО. Как выяснилось после задержания преступной группы, они готовили аферу, в результате которой пять фирм могли лишиться 260 млн рублей.

За душу взяла

В Москве вручили премию правительства РФ «Душа России» за вклад в развитие народного творчества. Премию из рук министра культуры Владимира Мединского получила руководитель школы сэсэнов «Урал батыр» при Сибайском колледже искусств, народная сказительница и педагог Асия Гайнуллина. Премия учреждена в 2006 году и составляет 100 тыс. рублей, сообщает «Башинформ».

Требуют вернуть 300 автобусов

Две лизинговые компании, поставившие ГУП «Башавтотранс» 301 автобус, требуют вернуть технику из-за просрочек платежей, сообщает РБК-Уфа. Претензии выставили «Сбербанк лизинг», поставивший госпредприятию 220 автобусов марки ПАЗ и 30 низкопольных «НефАЗов», «Лизинговая компания КАМАЗ», поставившая 51 «НефАЗ». С этими требованиями связывают предстоящую продажу ряда активов «Башавтотранса», в том числе здания Северного автовокзала Уфы.

Как платить за отопление

Со следующего отопительного сезона города Уфа, Благовещенск, Стерлитамак и Нефтекамск будут платить за отопление по факту, узнал «Башинформ». Потребители будут оплачивать фактически потребленный ресурс, зафиксированный прибором учета. Там, где приборы учета отсутствуют, оплата будет производиться по нормативам. После завершения отопительного сезона в строке начисления за эту услугу будет стоять ноль.

На личном приеме

14 декабря Рустэм Хамитов провёл личный приём граждан и обсудил с жителями республики вопросы соцсферы, развития инфраструктуры и туризма, сообщает «Башинформ».

В частности, жительница Архангельского района обсудила с главой республики вопросы развития сельхозкооперации и попросила содействия в получении грантов на развитие производства. Многодетная семья из Стерлитамакского района попросила содействия в организации централизованного водоснабжения в деревне Северная. Ранее было принято решение безвозмездно подключить к водоснабжению дом многодетной семьи и здание детсада. Рустэм Хамитов поручил главе района поддержать семью в части создания фермерского хозяйства или вступления в сельхозкооператив. Жительница Салаватского района попросила ужесточить контроль за охраной окружающей среды и уборкой мусора в селе Лаклы.

Жители Бурзянского района рассказали о сложностях при получении земельного участка. Рустэм Хамитов поручил проработать решение вопроса и предложил Госсобранию выступить с законодательной инициативой.

С коллективным обращением жителей села Русский Юрмаш Уфимского района пришла преподаватель УГАТУ. Одна из острых проблем населённого пункта — транспортная. Она возникла после закрытия жд/переезда на въезде в село. Глава республики поручил разработать план по открытию переезда. Фермер из Иглинского района рассказал о местности у села Манагора, благоприятной для развития туризма. Рустэм Хамитов поручил рассмотреть возможность завершения строительства моста и изучить перспективы создания здесь горнолыжного комплекса.

Путин ответил журналисту из Уфы

Представитель ИА «Башинформ» Станислав Шахов задал вопрос президенту Владимиру Путину на ежегодной пресс-конференции 14 декабря.

«Одна из головных болей каждого региона — получение денег из федерального бюджета… Считаете ли вы необходимым и своевременным провести налоговую реформу, по которой регионам оставалось бы больше заработанных средств?» — спросил журналист.

«Эти решения мы обсуждаем. Буквально на прошлой неделе мы к этому возвращались: и по дорожному строительству, и по доходам регионов. Вы знаете, что мы приняли решение по реструктуризации задолженности регионов… Нужно прекратить безудержный рост часто необоснованного закредитования регионов России в коммерческих банках под экономически необоснованно высокие проценты… Я ни с кем еще не говорил об этом. Думаю, мы должны будем это сделать», — сказал Путин.

Улица моя

Сквер Поэзии, площадь Поющих Фонтанов, проспект Шаляпина, сквер Матери — эти и другие наименования были представлены на суд жюри конкурса «Уфимские улицы». Комиссия выбрала шесть лучших, которые будут переданы в Главархитектуру. Также депутаты утвердили бюджет Уфы на 2018 год, составивший 22,7 млрд рублей, изменили положение премии им. С.Т. Аксакова, написала газета «Вечерняя Уфа».

Богатый депутат в бегах и услужливый гаишник

В Башкирии начальник районного отделения ГИБДД стирал из баз данных правонарушения своих знакомых. Возбуждено уголовное дело по подозрению 31-летнего начальника отделения ГИБДД по Учалинскому району в совершении семи эпизодов преступлений, предусмотренных статьей «превышение должностных полномочий». Сотрудник уволен из МВД по отрицательным основаниям, сообщает ГТРК «Башкортостан».

Также телеканал узнал, что один из самых богатых бизнесменов Уфы, депутат горсовета Андрей Носков объявлен в международный розыск, ранее он был в федеральном розыске. Предприниматель причинил ущерб администрации Уфы на 117 млн рублей и, предположительно, скрывается за границей. Его имущество арестовано.

Автолавки возвращаются

Представителям 10 районов Башкирии вручили ключи от мобильных пунктов торговли. «ГАЗели» будут проезжать по труднодоступным деревням Буздякского, Кугарчинского, Архангельского, Калтасинского, Куюргазинского, Альшеевского, Караидельского, Белорецкого, Зианчуринского и Бакалинского районов не менее раза в неделю, выяснила «Молодежная газета».