Рустэм Хамитов поздравил судейский корпус с 95-летием судебной системы Башкортостана Фото: Олег Яровиков





Рустэм Хамитов поздравил судейский корпус с 95-летием судебной системы Башкортостана Фото: Олег Яровиков

УФА, 15 дек 2017. /ИА «Башинформ»/.

Глава Башкортостана Рустэм Хамитов выступил на торжественном собрании, посвящённом 95-летию судебной системы республики. Руководитель региона поздравил судейский корпус с праздником и вручил государственные награды Башкортостана.

– Эта знаменательная дата важна не только для представителей судейского корпуса Башкортостана. Судебная власть решает очень значимые для государства, общества и каждого человека задачи по защите конституционных прав и свобод граждан, укреплению законности и правопорядка. От вашей компетентности, принимаемых вами решений зависят судьбы людей, – сказал Рустэм Хамитов. – Для людей важно, чтобы судебная система гарантировала неотвратимость наказания для всех, кто преступил закон, чтобы принятое судом решение имело правовую и моральную поддержку. Власть всегда и во всём должна быть честной, ответственной и справедливой. Понимание этого значимо для всех её ветвей – законодательной, исполнительной и, конечно же, судебной.

Глава республики отметил, что в истории судебной системы Башкортостана есть много важных дат, поскольку суды здесь появились несколько столетий назад. Так, в следующем году будет отмечаться 290-летие со дня первого заседания уфимского суда.

– Сегодня мы отмечаем особую дату, связанную со становлением нашей республики как первой автономии в составе Советской России, – подчеркнул Рустэм Хамитов. – В декабре 1922 года Башкирский областной суд был образован как часть единой судебной системы страны. За почти вековую историю суды республики решали непростые задачи, ответственно следовали букве закона, укрепляли авторитет государственной власти.

По словам руководителя республики, Башкортостан входит в число крупных по численности населения российских регионов, поэтому на суды выпадает значительная нагрузка. При серьёзной загруженности судов республика по качеству отправления правосудия – среди лучших в стране.

– Без компетентных, по-настоящему независимых судей не может быть сильной судебной власти и верховенства закона, перед которым равны все, без исключения, – отметил Рустэм Хамитов. – Вместе с вами мы продолжим борьбу по многим направлениям, в том числе с проявлениями коррупции в органах власти, с преступностью в целом. Уверен, что судейский корпус Башкортостана и впредь будет успешно решать стоящие перед ним важнейшие задачи.