Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 58.70 ↓

EUR 69.40 ↑

15 декабря Пятница

Уфа   °

Уфа вновь останется без трамваев и троллейбусов из-за долгов за электричество

ОБЩЕСТВО

Уфа вновь останется без трамваев и троллейбусов из-за долгов за электричество Фото: Олег Яровиков

Уфа вновь останется без трамваев и троллейбусов из-за долгов за электричество Фото: Олег Яровиков

УФА, 15 дек 2017. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/.

В Уфе с пятницы, 15 декабря вновь не ходят трамваи и троллейбусы. Маршрутная сеть отключена от электроснабжения из-за долгов, сообщает пресс-служба энергетической сбытовой компании Башкортостана.

По предварительным данным, в общей сложности это коснулось 21 маршрута, из которых 14 – троллейбусные и семь – трамваи.

ГТРК «Башкортостан» уточняет, что это 1, 2, 3, 4, 8 9, 10, 12, 13, 13к, 15, 19, 21, 22 — троллейбусы и 1,5, 7, 8, 10, 16, 18 — трамваи.

Напомним, с 23 ноября в столице республики уже вводилось частичное ограничение энергоснабжения инфраструктуры электротранспорта. Тогда было отмечено, что долг за электропотребление предприятий, обеспечивающих работу троллейбусов и трамваев в Уфе, уже превысил 200 млн рублей.

29 ноября с 14 часов движение трамваев и троллейбусов, обслуживающих южную и центральную части города, было возобновлено, но, как оказалось ненадолго.

Теги: транспорт, долги за электричество
Лонгриды
Общество
Новости партнеров
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
 
Подпишитесь на важные новости Уфы и республики
Спасибо, я уже с вами!
Яндекс цитирования
Рейтинг ресурсов "УралWeb"
закрыть