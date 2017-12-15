Уфа вновь останется без трамваев и троллейбусов из-за долгов за электричество Фото: Олег Яровиков Уфа вновь останется без трамваев и троллейбусов из-за долгов за электричество Фото: Олег Яровиков

УФА, 15 дек 2017. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/.

В Уфе с пятницы, 15 декабря вновь не ходят трамваи и троллейбусы. Маршрутная сеть отключена от электроснабжения из-за долгов, сообщает пресс-служба энергетической сбытовой компании Башкортостана.

По предварительным данным, в общей сложности это коснулось 21 маршрута, из которых 14 – троллейбусные и семь – трамваи.

ГТРК «Башкортостан» уточняет, что это 1, 2, 3, 4, 8 9, 10, 12, 13, 13к, 15, 19, 21, 22 — троллейбусы и 1,5, 7, 8, 10, 16, 18 — трамваи.

Напомним, с 23 ноября в столице республики уже вводилось частичное ограничение энергоснабжения инфраструктуры электротранспорта. Тогда было отмечено, что долг за электропотребление предприятий, обеспечивающих работу троллейбусов и трамваев в Уфе, уже превысил 200 млн рублей.

29 ноября с 14 часов движение трамваев и троллейбусов, обслуживающих южную и центральную части города, было возобновлено, но, как оказалось ненадолго.