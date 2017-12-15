В Башкирии школьников учат открывать свой бизнес Фото: Диана Насибуллина В Башкирии школьников учат открывать свой бизнес Фото: Диана Насибуллина

УФА, 15 дек 2017. /ИА «Башинформ», Алим Фаизов/.

В Башкортостане с прошлого года действует Республиканская программа «В предпринимательство — со школьной скамьи». В этом году к числу учебных заведений, где изучают основы бизнеса, присоединились школы № 6 и № 8 города Туймазы. Каждый четверг на протяжении четырех месяцев старшеклассники под руководством спикеров Ассоциации женщин-предпринимателей и преподавателей башкирских вузов будут изучать азы экономики, малого и среднего бизнеса.

Школьников ознакомят с экономическими и юридическими основами предпринимательской деятельности, помогут развивать волевые и лидерские качества, коммуникативные и презентационные навыки, креативное мышление. На занятиях школьники будут учиться действовать в команде, выполнять психологические задания. После завершения курса они представят свои бизнес-проекты. Каждый получит сертификат об окончании программы.

В СОШ № 8 занятия уже начались. Их ведет заведующая кафедрой социологии труда и экономики предпринимательства БашГУ, учредитель студии развития «Гармония» Ульяна Назарова, сообщила корреспондент газеты «Туймазинский вестник» Диана Насибуллина.