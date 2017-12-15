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Уфимцев приглашают начать новый год с забега обещаний

ОБЩЕСТВО

Уфимцев приглашают начать новый год с забега обещаний Фото: https://vk.com/iloverunningufa

Уфимцев приглашают начать новый год с забега обещаний Фото: https://vk.com/iloverunningufa

УФА, 14 дек 2017. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

Уфимцев приглашают начать новый год акцией «Забег обещаний 2018», организованной школой правильного бега «I Love Running»

Участникам предлагается пробежать 2018 метров, пообещав себе исполнить свою заветную мечту в новом году. Каждый впишет свою главную цель на предстоящий год на табличку с номером.

Маршрут забега, как и в прошлом году — от здания гостиницы Hilton Garden Inn Riverside (Аксакова, 4) до памятника Салавату Юлаеву. Старт в 12:00. Регистрация по ссылке.

Теги: бег, спорт
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