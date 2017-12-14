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14 декабря Четверг

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УГНТУ вошел в число победителей федерального приоритетного проекта

ОБЩЕСТВО

УФА, 14 дек 2017. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

14 декабря в Белгороде на межвузовском форуме «Опорные университеты – драйверы развития регионов» подведены итоги отбора университетов для реализации приоритетного проекта «Вузы как центры пространства создания инноваций». В число победителей конкурса вошёл опорный вуз Республики Башкортостана – Уфимский государственный нефтяной технический университет. Всего в отборе участвовал 131 университет, из которых 51 стал участником приоритетного проекта Министерства образования и науки РФ.

В программе трансформации УГНТУ предусмотрено создание инновационных научно-исследовательских разработок, новых технологий и продуктов, способствующих импортозамещению в промышленности. Также в вузе будет трансформирована система подготовки высококвалифицированных кадров; совместно с индустриальными партнерами будут созданы условия, которые послужат стимулом для молодых специалистов.

Напомним, делегацию Башкортостана для участия в мероприятиях форума возглавляет заместитель Премьер-министра Правительства РБ Салават Сагитов.

Теги: УГНТУ, образование
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