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14 декабря Четверг

Уфа   °

Для Башкирии закупили новые автомобили скорой медицинской помощи

ОБЩЕСТВО

Для Башкирии закупили новые автомобили скорой медицинской помощи Фото: Олег Яровиков

Для Башкирии закупили новые автомобили скорой медицинской помощи Фото: Олег Яровиков

УФА, 14 дек 2017. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/.

В Башкортостан поставлено 27 новых машин скорой медицинской помощи. Новые автомобили оборудованы согласно последним требованиям: они оснащены светодиодным оборудованием и звуковыми сигналами, имеют просторные салоны и внутренние проходы, позволяющие медикам напрямую попадать в салон, где располагается пациент, из водительской кабины. Машины оснащены дефибриллятором, электрокардиографом, электронным аппаратом для проведения управляемой, искусственной вентиляции легких, портативным пульсоксиметром, экспресс-измерителем концентрации глюкозы в крови, компрессорным ингалятором, всем оборудованием для проведения реанимационных действий, акушерским набором.

Теперь неотложная медпомощь жителям республики станет более доступной и эффективной.

В ближайшее время по три автомобиля будет передано в учреждения здравоохранения моногородов: Белебей, Нефтекамск, Благовещенск, Кумертау, Белорецк, Учалы, остальные будут распределены по центральным районным больницам республики, сообщили в пресс-службе Минздрава РБ.

Данная поставка осуществлена в целях обновления парка автомобилей скорой медпомощи в субъектах России и в целях обеспечения в текущем году моногородов машинами скорой помощи.

Теги: здравоохранение
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