Владимир Путин о языках: «Я считаю, что у нас нет никакой остроты в сфере национального вопроса» Фото: Скриншот он-лайн трансляции "Первый канал" Владимир Путин о языках: «Я считаю, что у нас нет никакой остроты в сфере национального вопроса» Фото: Скриншот он-лайн трансляции "Первый канал"

УФА, 14 дек 2017. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/.

«У нас нет никакой остроты в сфере национального вопроса», — заявил сегодня в ходе ежегодной большой пресс-конференции Президент России Владимир Путин, отвечая на вопрос по изучению национальных языков в школах.

«Наша цель — создать всем детям, где бы они ни проживали на территории Российской Федерации, равные стартовые условия для будущей жизни, — отметил глава государства. — И, если люди будут знать свой национальный язык, считаю это очень важным. Нужно обеспечить людям возможность изучения родного языка, не только татарского, и марийского, и чеченского, и какого угодно, якутского. У нас, слава богу, огромное разнообразие таких языков. Это наша гордость и это наше богатство — культурное и языковое многообразие. И это, безусловно, должно быть поддержано».