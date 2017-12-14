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14 декабря Четверг

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Владимир Путин о языках: «Я считаю, что у нас нет никакой остроты в сфере национального вопроса»

ОБЩЕСТВО

Владимир Путин о языках: «Я считаю, что у нас нет никакой остроты в сфере национального вопроса» Фото: Скриншот он-лайн трансляции "Первый канал"

Владимир Путин о языках: «Я считаю, что у нас нет никакой остроты в сфере национального вопроса» Фото: Скриншот он-лайн трансляции "Первый канал"

УФА, 14 дек 2017. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/.

«У нас нет никакой остроты в сфере национального вопроса», — заявил сегодня в ходе ежегодной большой пресс-конференции Президент России Владимир Путин, отвечая на вопрос по изучению национальных языков в школах.

«Наша цель — создать всем детям, где бы они ни проживали на территории Российской Федерации, равные стартовые условия для будущей жизни, — отметил глава государства. — И, если люди будут знать свой национальный язык, считаю это очень важным. Нужно обеспечить людям возможность изучения родного языка, не только татарского, и марийского, и чеченского, и какого угодно, якутского. У нас, слава богу, огромное разнообразие таких языков. Это наша гордость и это наше богатство — культурное и языковое многообразие. И это, безусловно, должно быть поддержано».

Теги: Владимир Путин, пресс-конференция, национальные языки
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