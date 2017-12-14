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14 декабря Четверг

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Студенты Уфимского авиационного университета стали призерами полуфинала чемпионата мира по программированию

ОБЩЕСТВО

Студенты Уфимского авиационного университета стали призерами полуфинала чемпионата мира по программированию

Фото: пресс-центр УГАТУ

Студенты Уфимского авиационного университета стали призерами полуфинала чемпионата мира по программированию

Фото: пресс-центр УГАТУ

УФА, 14 дек 2017. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/.

Студенты Уфимского государственного авиационного технического университета стали призерами полуфинала крупнейшего студенческого командного чемпионата мира по программированию ACM ICPC. Команда «Sashen’ka», сформированная из студентов факультета информатики и робототехники (декан — профессор Нафиса Юсупова, студенты Александр Крюков, Эрик Валиев, Самат Агишев) завоевала диплом третьей степени, сообщили в пресс-центре вуза.

Полуфинал проводился одновременно в Санкт-Петербурге, Барнауле, Тбилиси и Алматы и собрал более 300 команд России, Белоруссии, Прибалтики, Средней Азии и Кавказа.

ACM ICPC — это крупнейшая в мире студенческая командная олимпиада по программированию, за лидерство в которой сражаются студенты из примерно 2500 университетов более 100 стран всех шести частей света. Поэтому диплом полуфинала — это уже несомненная победа студентов, их руководителей доцентов Александра Фридлянда, Юлии Валиахметовой и тренера — выпускника УГАТУ, двукратного финалиста чемпионата мира Артема Рипатти.

Студенты УГАТУ участвуют в состязаниях по программированию с 1996 года и постоянно показывают высокие результаты. В 2005 году команда впервые вышла в финал мирового первенства и была в Шанхае (Китай) 13-й. А уже через год стала бронзовым призером финала в Сан-Антонио (Техас, США). После этого команды УГАТУ еще трижды выходили в финал: в 2010 (Харбин), в 2012 (Варшава) и в 2013 (Санкт-Петербург, 14 место).

По словам бессменного руководителя команд УГАТУ Александра Фридлянда, «готовить студентов к состязаниям мирового уровня довольно трудно: не успеешь создать сплоченную команду, а студенты уже оканчивают вуз. С каждым годом растет популярность студенческих командных соревнований и число их участников, а значит, и конкуренция даже среди российских команд становится колоссальной».

Теги: УГАТУ, чемпионат мира по программированию
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