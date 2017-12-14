Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 59.14 ↑

EUR 69.46 ↓

14 декабря Четверг

Уфа   °

Уфимский авиационный университет получил статус федеральной инновационной площадки

ОБЩЕСТВО

Уфимский авиационный университет получил статус федеральной инновационной площадки Фото: ИА «Башинформ»

Уфимский авиационный университет получил статус федеральной инновационной площадки Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 14 дек 2017. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/.

Приказом Минобрнауки России Уфимскому государственному авиационному техническому университету до 2023 года присвоен статус федеральной инновационной площадки. Такой статус вуз получил впервые. УГАТУ — единственное в Башкортостане высшее учебное заведение, включенное в перечень 77 федеральных инновационных площадок.

УГАТУ вошел в 20-ку ведущих вузов страны, среди которых Белгородский государственный национальный исследовательский университет, Сибирский федеральный университет, Новосибирский национальный исследовательский государственный университет.

Цель создания федеральных инновационных площадок: обеспечение модернизации и развития системы образования с учетом основных направлений социально-экономического развития Российской Федерации, реализации приоритетных направлений государственной политики РФ в сфере образования.

Управление деятельностью сети федеральных инновационных площадок осуществляет специально созданный министерством орган — Координационный совет по вопросам формирования и функционирования инновационной инфраструктуры в сфере образования.

Теги: вузы, УГАТУ, федеральная площадка
Лонгриды
Общество
Новости партнеров
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
 
Подпишитесь на важные новости Уфы и республики
Спасибо, я уже с вами!
Яндекс цитирования
Рейтинг ресурсов "УралWeb"
закрыть