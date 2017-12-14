Уфимский авиационный университет получил статус федеральной инновационной площадки
Уфимский авиационный университет получил статус федеральной инновационной площадки Фото: ИА «Башинформ»
Уфимский авиационный университет получил статус федеральной инновационной площадки Фото: ИА «Башинформ»
УФА, 14 дек 2017. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/.
Приказом Минобрнауки России Уфимскому государственному авиационному техническому университету до 2023 года присвоен статус федеральной инновационной площадки. Такой статус вуз получил впервые. УГАТУ — единственное в Башкортостане высшее учебное заведение, включенное в перечень 77 федеральных инновационных площадок.
УГАТУ вошел в 20-ку ведущих вузов страны, среди которых Белгородский государственный национальный исследовательский университет, Сибирский федеральный университет, Новосибирский национальный исследовательский государственный университет.
Цель создания федеральных инновационных площадок: обеспечение модернизации и развития системы образования с учетом основных направлений социально-экономического развития Российской Федерации, реализации приоритетных направлений государственной политики РФ в сфере образования.
Управление деятельностью сети федеральных инновационных площадок осуществляет специально созданный министерством орган — Координационный совет по вопросам формирования и функционирования инновационной инфраструктуры в сфере образования.