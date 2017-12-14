Владимир Путин: «Россия должна быть устремлена в будущее, быть очень современной» Фото: Стоп-кадр видео Владимир Путин: «Россия должна быть устремлена в будущее, быть очень современной» Фото: Стоп-кадр видео

УФА, 14 дек 2017. /ИА «Башинформ», Алим Фаизов/.

В Москве сегодня проходит пресс-конференция президента России Владимира Путина — традиционная ежегодная встреча главы государства с российскими и иностранными журналистами.

Отвечая на первый вопрос о том, зачем Владимир Путин идет на выборы, какова его цель, что он хочет сделать для России и какой видит ее в конце своего срока, глава государства ответил:

«Вы знаете, я уже много раз говорил о том, какой бы я хотел видеть Россию — и на таких массовых мероприятиях, и в беседах более камерного характера. Еще раз скажу: она должна быть устремлена в будущее, она должна быть очень современной, политическая система должна быть гибкой, экономика должна быть построена на высоких технологиях, производительность труда должна многократно возрасти.

Я бы не хотел сейчас говорить о предвыборной программе, которая у меня, так же как и у других кандидатов, наверняка будет, должна быть. Она у меня практически уже есть. Повторяю, сейчас, наверное, не тот формат, когда можно её презентовать, но могу вам сказать главное, на чём, считаю, необходимо сосредоточить внимание и власти, и всего общества.Это такие вопросы, если говорить конкретно, как развитие инфраструктуры, здравоохранение, образование, это, как я уже сказал, высокие технологии, повышение производительности труда.

И это всё, без всяких сомнений, должно быть нацелено на то, чтобы повысить доходы граждан, повысить доходы наших людей. Это в самых общих чертах».