Сегодня, 14 декабря, пройдет большая пресс-конференция Владимира Путина Фото: Алексей Никольский, ТАСС Сегодня, 14 декабря, пройдет большая пресс-конференция Владимира Путина Фото: Алексей Никольский, ТАСС

УФА, 14 дек 2017. /ИА «Башинформ», Альфия Аглиуллина/.

Сегодня, 14 декабря, в 12 часов по московскому времени состоится пресс-конференция президента России Владимира Путина — традиционная ежегодная встреча главы государства с российскими и иностранными журналистами.

По данным портала «Известия», предстоящая пресс-конференция Владимира Путина станет 13-й по счету. Российский лидер впервые ответит на вопросы журналистов в качестве кандидата на пост главы государства (о том, идет он на выборы от партии или в качестве самовыдвиженца, будет объявлено позднее). В предвыборном 2017 году для освещения одного из главных политических событий аккредитовалось рекордное число представителей СМИ — 1640 человек. Среди них корреспонденты федеральных и региональных российских изданий, а также журналисты из США, Великобритании, Германии, Японии, Словении, Китая, Греции и других стран.

Формат больших пресс-конференций был введен Владимиром Путиным в 2001 году. С тех пор эти мероприятия проходят практически ежегодно. Перерыв был сделан лишь в 2005 году, и в период с мая 2008 года по май 2012 года — тогда высшую должность в стране занимал Дмитрий Медведев. При этом зимой 2008 года Владимир Путин дал пресс-конференцию в статусе уходящего президента. После его возвращения на пост главы государства в 2012 году проведение больших пресс-конференций было возобновлено.

Самой продолжительной стала встреча Владимира Путина с представителями СМИ в 2008 году — она длилась 4 часа 40 минут. За это время президент успел ответить на 106 вопросов. А самой краткой стала первая пресс-конференция в 2001 году, продолжавшаяся 1 час 33 минуты. В прошлом году глава государства общался с журналистами 3 часа 50 минут, ответив за это время на 67 вопросов. Сколько продлится мероприятие в 2017 году, спрогнозировать невозможно. Однако есть вероятность, что рекорд 2008 года побит не будет: на вторую половину дня у Владимира Путина запланирован ряд встреч в Кремле.

Пресс-секретарь Дмитрий Песков 13 декабря заявил, что президент «с утра до ночи» готовится к пресс-конференции, анализируя большой массив информации в самых разных сферах.

Пресс-конференцию президента в прямом эфире будут транслировать телеканалы:

— «Россия-1»,

— «Россия-24»

— «Первый канал».

А также радиостанции:

— «Вести ФМ»

— «Маяк»,

— «Радио России».