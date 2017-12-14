Приватизации санаториев не планируется, мы нацелены на их развитие - Евгений Гурьев Фото: ИА «Башинформ» Приватизации санаториев не планируется, мы нацелены на их развитие - Евгений Гурьев Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 14 дек 2017. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

«Приватизации санаториев не планируется. Мы нацелены на повышение активности их работы и на их развитие за счет собственных средств или средств республики», — рассказал в эфире программы «Гость в студии» на «Радио России-Башкортостан» вице-премьер правительства РБ, министр земельных и имущественных отношений Евгений Гурьев.

От отметил, что в 2017 году все санатории региона были акционированы из государственных унитарных предприятий в организационную форму собственности АО либо в ООО. «В соответствии с поручениями Главы РБ на этом мы остановились, с точки зрения дальнейшей продажи», — добавил он.

К примеру, один из санаториев Крыма, переданный в собственность республики, принято решение передать на баланс санатория «Янгантау», который на его базе, в свою очередь, будет открывать либо филиал, либо дочернее общество и уже развивать детское лечение в Крыму за счет собственных средств. Программа развития предусмотрена и для самого «Янгантау»: планируется строительство нового корпуса, дома для работающих здесь врачей. Как заявил Евгений Гурьев, республике хватает сил и средств развивать санаторий самим.

15 декабря состоится сделка по приобретению у Магнитогорского металлургического комбината санатория «Березка», он будет принят уже на баланс ГУП «Яктыкуль». «Для Республики Башкортостан это дополнительные рабочие места, а жители помимо проживания смогут получать лечение. ММК обязалась все вырученные от продажи средства инвестировать в инженерную структуру Банного, Абзаково, на дороги которые ведут к этим комплексам», — добавил вице-премьер.