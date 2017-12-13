Солдат-срочник из Башкирии, чуть не погибший после обвала казармы в Омске, стал победителем Национальной премии «NeForum Awards» Фото: https://www.instagram.com/rustam_nabiev92/





Солдат-срочник из Башкирии, чуть не погибший после обвала казармы в Омске, стал победителем Национальной премии «NeForum Awards» Фото: https://www.instagram.com/rustam_nabiev92/

УФА, 13 дек 2017. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

Солдат-срочник из Башкирии Рустам Набиев, чуть не погибший после обвала казармы в Омске, стал победителем Национальной премии «NeForum Awards» в номинации «Самый жизнеутверждающий блог».

Итоги конкурса среди блогеров страны и имена победителей премии озвучили вчера в Москве. Национальная премия «NeForum Awards» — настоящий «Оскар» среди событий, происходящих в российской блогосфере.

«Да, это ещё одна победа, это не обсуждается, и наверное, эти маленькие победы и составляют нашу жизнь, написал в своем аккаунте в сети Instagram Рустам Набиев. – Но что бы было, если бы я не выиграл? Ничего, я так же искренне порадовался бы за победителя. Ведь, в этой жизни самую большую победу я уже выиграл — это победа над самим собой. А совсем недавно, я заполучил самую большую и ценную награду в лице своей дочери Софии. Какие бы награды и медали я не получал, моя дочка есть и будет моим самым большим достижением».

Жизнь Рустама Набиева разделилась на «до» и «после» два года назад. 23-летний парень из Чекмагуша, призванный в армию, оказался в 242-м учебном центре ВДВ в Омске. 14 июля вместе с другими десантниками он лег спать, а очнулся уже в руинах: срочника придавило бетонными плитами, и достали его, чудом выжившего, уже под утро. Солдат лишился обеих ног, но во многом благодаря своей силе воли и поддержке близких не потерял веру в себя. Он стал профессиональным хоккеистом, завоевал титул чемпиона международного Кубка континента в составе сборной России по следж-хоккею, женился на девушке, дождавшейся его из армии, у них родилась дочь. Неунывающий молодой человек продолжает добиваться успехов и делится ими в своем блоге, доказывая своим примером тысячам подписчиков необходимость радоваться жизни несмотря ни на что.