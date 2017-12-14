Пожилая женщина в мороз бродила на улицах Уфы в одном халате Фото: РОО «Поиск детей-Уфа» Пожилая женщина в мороз бродила на улицах Уфы в одном халате Фото: РОО «Поиск детей-Уфа»

УФА, 13 дек 2017. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

Пожилая женщина в мороз бродила на улицах Уфы без верхней одежды, в одном домашнем халате. Как 86-летняя уфимка очутилась на улице неизвестно. Оказалось, что она не может вспомнить, где живет, подходила к прохожим и просила помочь ей добраться до дома.

Большая часть проходили просто мимо, на помощь пришла одна из добровольцев, представителей братства православных следопытов «Преображение» Ирина Кильметова.

Сначала она завела старушку в находившееся поблизости медучреждение, ведь неизвестно, как долго женщина была на улице и в каком состоянии находится. Медики осмотрели ее и дали куртку.

Постепенно женщина стала вспоминать место жительства, и вместе с добровольцем дошла до дома, поднялась в квартиру. Её узнали соседи и рассказали, что у этой женщины есть дети и внуки, которые к ней даже не наведываются, нет присмотра за пенсионеркой и со стороны социальных служб. Женщине даже отключили газ, потому что однажды она чуть не взорвала его по беспамятству.

«Эта история гораздо глубже, чем просто о том, что кто-то помог вернуться женщине домой», — рассказал руководитель РОО по содействию в поиске пропавших детей «Поиск детей-Уфа» Павел Нестеров.