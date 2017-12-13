В Башкирии открыли первую из четырех ледовых переправ Фото: МЧС по РБ В Башкирии открыли первую из четырех ледовых переправ Фото: МЧС по РБ

УФА, 13 дек 2017. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

Сегодня 13 декабря в республике введена в эксплуатацию первая ледовая переправа — на реке Уфа в селе Караидель Караидельского района. В МЧС по РБ сообщили, что ее грузоподъемность – 2 тонны, ширина – 50 метров, длина – 300 метров.

В рамках проведения месячника безопасности на водных объектах в текущий зимний период на территории республики в зимний период 2016-2017 года планируется открытие ещё трех ледовых переправ: в деревне Староянгизитово Краснокамского района на реке Белая, в селе Никола-Березовка Краснокамского района на реке Кама, в городе Бирск на реке Белая.

Специалисты напоминают об основных правилах при передвижении по ледовым переправам.

1. Выезжать на лёд нужно медленно, без толчков и торможений, со скоростью не более 10 км/час.

2. Перед выездом на лёд необходимо отстегнуть ремни безопасности.

3. На ледовой переправе запрещено допускать остановки, рывки, развороты, обгоны автомобилей и заправку их горючим.

4. Нельзя допускать нагрузки, превышающие грузоподъемность льда.

5. Перемещение транспортных средств при плохой видимости (туман или пурга) осуществлять не рекомендуется.

На переправах запрещается: пробивать лунки для рыбной ловли и других целей; переезжать в не огражденных и не охраняемых местах.