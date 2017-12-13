УФА, 13 дек 2017. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

Сегодня, 13 декабря, в Белгороде, на базе Белгородского государственного технического университета имени В.Г.Шухова, начал работу Межвузовский форум «Опорные университеты — драйверы развития регионов». Участники форума — руководители опорных вузов Российской Федерации, а также представители регионов страны. В первый день состоялся круглый стол с участием заместителя министра образования и науки РФ Людмилы Огородовой, в рамках которого подводились итоги реализации проекта по развитию сети опорных университетов. Одним из основных спикеров стал заместитель премьер-министра Правительства РБ Салават Сагитов. В своем он выступлении отметил, что получение статуса опорного вуза Уфимским государственным нефтяным техническим университетом придало дополнительный импульс развитию высшего образования в регионе.

«Включение УГНТУ в нефтехимический кластер позволяет аккумулировать не только материально-финансовые средства республики, но, самое главное, растить кадровый потенциал для дальнейшего развития экономики», — отметил Салават Сагитов.

По его словам, во многом благодаря сетевому взаимодействию вузов Башкортостана реализация серьезных проектов выходит на новый уровень. На сегодняшний день прорабатываются совместные проекты УГАТУ и БГМУ по производству наноматериалов. Сотрудничество в инновационной сфере БГМУ, БГУ и учреждений здравоохранения республики вылилось в организацию Центра геномной медицины Республики Башкортостан.

«Вузы становятся не только поставщиками кадров, необходимым элементом экономического взаимодействия, но центрами социально-духовного развития. Интегрирование в учебный процесс предприятий, учреждений, объектов социальной инфраструктуры позволит в ближайшем будущем получить высокие результаты», — заключил вице-премьер.

«На круглом столе была отмечена необходимость придания статуса «опорного» еще одному вузу Башкортостана в виду диверсификации и развитию экономики региона», — уточнил Салават Сагитов.

«Опорные университеты должны вместе с властью региона разделить ответственность за развитие субъекта РФ, – отметила в своем выступлении Людмила Огородова. – С точки зрения конкретной задачи, которую поставило министерство, – это, конечно, повышение качества образования. Мы хотим ликвидировать разрыв между ведущими университетами России и университетами, которые работают в регионах. Каждый житель страны достоин получить высшее образование, и для этого совсем не обязательно куда-то ехать. Наша задача сделать образование доступным по всем специальностям, которые хочет выбрать ребенок».

Программа форума рассчитана на два дня и включает в себя панельные дискуссии, круглые столы, интенсивы и воркшопы с участием представителей Минобрнауки и других федеральных органов власти, руководителей субъектов РФ, институтов развития, ведущих университетов, экспертов. Будут обсуждаться финансовые аспекты реализации программы развития опорных университетов.

Завтра, 14 декабря, состоится панельная дискуссия «Пространство создания инноваций» и объявление результатов отбора университетских центров инновационного, технологического и социального развития регионов в рамках реализации приоритетного проекта «Вузы как центры пространства создания инноваций». Цель создания таких центров – включение университетов в решение задач устойчивого социально-экономического развития страны. Отметим, что заявка Республики Башкортостан в рамках одного из новых проектов Минобрнауки РФ представлена совместными проектами БГМУ, БГПУ, БГУ, УГНТУ и УГАТУ.