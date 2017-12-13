Уфимские ученые разработали препарат для лечения детского церебрального паралича Фото: Эдуард Дильмухаметов Уфимские ученые разработали препарат для лечения детского церебрального паралича Фото: Эдуард Дильмухаметов

УФА, 13 дек 2017. /ИА «Башинформ», Алим Фаизов/.

Научно-производственное объединение «Микроген» холдинга «Нацимбио» (Госкорпорация Ростех), завершило клинические исследования первого российского препарата на основе ботулотоксина для лечения спастических форм детского церебрального паралича (ДЦП) в возрасте от 13 до 17 лет.

Препарат «Релатокс» был разработан учеными Уфимского филиала «Иммунопрепарат» НПО «Микроген» в 2001 году и до сегодняшнего дня применялся как в косметологии — для коррекции мимических морщин у взрослых, лечения блефароспазма, так и в неврологической практике — в терапии спастичности мышц верхних конечностей после инсульта. В марте 2017 года «Микроген» подтвердил регистрацию препарата и получил регистрационное удостоверение с внесением «Релатокса» в государственный реестр лекарственных средств на бессрочной основе.

«До сегодняшнего дня все препараты в России для терапии спастичности при детском церебральном параличе были представлены зарубежными разработками. Итоги клинических исследований позволяют говорить о том, что российский препарат для лечения этого заболевания как минимум не уступает мировым аналогам. В ближайшее время мы также планируем завершить исследования по применению препарата у детей от 6 до 12 лет для лечения данной формы заболевания», — сообщил агентству «Башинформ» генеральный директор НПО «Микроген» Кирилл Гайдаш.

Филиал «Иммунопрепарат» ФГУП НПО «Микроген» представляет собой крупнейший научно-промышленный комплекс России и стран СНГ по разработке и выпуску иммунобиологических и лекарственных средств для диагностики, профилактики и лечения инфекционных, аллергических, соматических заболеваний. Здесь изготавливаются 62 препарата, входящих в перечень жизненно необходимых, и 121 наименование иммунобиологических препаратов, в том числе вакцин против инфекционных заболеваний. Уникальным направлением деятельности является производство бактериофагов. Кроме того, здесь проводятся фундаментальные и прикладные исследования в области микробиологии, вирусологии, иммунологии и биотехнологии.

Во время своего посещения предприятия глава республики Рустэм Хамитов обсудил с руководством компании планы по развитию и модернизации производства.