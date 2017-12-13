Госдума поддержала введение новых выплат за первенца Фото: Олег Яровиков Госдума поддержала введение новых выплат за первенца Фото: Олег Яровиков

УФА, 13 дек 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

Госдума одобрила в первом чтении два законопроекта президента России Владимира Путина — о ежемесячных выплатах при рождении первого ребенка и о продлении программы материнского капитала до конца 2021 года.

Как сообщает РБК, законопроект дает семьям при рождении или усыновлении первого ребенка с 1 января 2018 года право на получение ежемесячной выплаты. Ее размер будет равен прожиточному минимуму для детей, установленному в регионе.

В среднем выплата составит в 2018 году 10 523 рубля, в 2019 году — 10 836, в 2020 году — 11 143 рубля. Предполагается, что число потенциальных получателей ежемесячной выплаты составит почти 340 тысяч человек ежегодно (45,7% от числа рожденных первых детей). Расходы федерального бюджета составят в 2018 году 21,4 млрд рублей, в 2019 году — 55,1 млрд, в 2020 году — 68 млрд рублей.

Программа материнского капитала продлевается на три года — до конца 2021 года (маткапитал предоставляется при появлении в семье второго ребенка) и разрешает использовать эти средства на ежемесячную дотацию.

Законопроектом также разрешается направлять средства маткапитала на оплату дошкольного образования ребенка. Расходы бюджета на выплату при рождении и усыновлении второго ребенка оцениваются в 2018 году в 24,6 млрд рублей, в 2019 году — в 63,4 млрд, в 2020 году — в 78,2 млрд рублей.

Оба ежемесячных пособия будут предоставляться семьям, чей среднедушевой доход не превышает 1,5 прожиточного минимума в регионе, и назначаться на один год. Затем необходимо будет подать новое заявление для продления выплаты до достижения ребенком полутора лет.