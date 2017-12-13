Новогодние каникулы: сколько будем отдыхать и когда на работу Фото: sops96.ru Новогодние каникулы: сколько будем отдыхать и когда на работу Фото: sops96.ru

УФА, 13 дек 2017. /ИА «Башинформ», Альфия Аглиуллина/.

В разгар рабочей недели агентство «Башинформ» решило напомнить, как будем отдыхать на Новый год и январские праздники в 2018 году. По информации Роструда, предстоящие новогодние каникулы для россиян, в том числе и для жителей Башкортостана, продлятся ровно десять дней. С учетом переноса выходных дней, продолжительность праздников получилась такая: с 30 декабря 2017 года по 8 января 2018 года включительно. То есть, на работу большинство из нас пойдет во вторник, 9 января. Следовательно, первая рабочая неделя в новом году будет короткой.

В 2018 году россиянам предстоит 26 праздничных выходных. Это три дня с 23 по 25 февраля, совпадающие с празднованием Дня защитника Отечества, три дня с 10 по 12 июня, они совпадут с Днем России, и еще три дня с 3 по 5 ноября, привязанные к Дню народного единства.

В связи с Международным женским днем россиян ждет четырехдневный отпуск с 8 по 11 марта.

В майские праздники утверждено всего пять выходных дней: с 29 апреля по 2 мая и 9 мая — День Победы.

График составлен с учетом переноса выходных дней: с субботы 6 января на пятницу 9 марта; с воскресенья 7 января на среду 2 мая; с субботы 28 апреля на понедельник 30 апреля; с субботы 9 июня на понедельник 11 июня; с субботы 29 декабря на понедельник 31 декабря. Таким образом, в 2018 году будет три рабочих субботы — 28 апреля, 9 июня и 29 декабря.