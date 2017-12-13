Рустэм Хамитов объявил 2018 год в Башкортостане Годом семьи Фото: Олег Яровиков Рустэм Хамитов объявил 2018 год в Башкортостане Годом семьи Фото: Олег Яровиков

УФА, 13 дек 2017. /ИА «Башинформ»/.

2018 год в Башкортостане объявлен Годом семьи. Об этом заявил Глава республики Рустэм Хамитов на заседании Правительства региона.

Руководитель республики отметил, что в Башкортостане проживают более полумиллиона семей с детьми. Ежегодно на их поддержку из республиканского бюджета направляется порядка 10 млрд рублей. Опыт республики в этой части отмечен и на федеральном уровне.

– В этой связи предлагаю 2018 год объявить в республике Годом семьи. Сейчас по моему поручению готовится соответствующий указ. Это решение в полной мере соответствует задачам Десятилетия детства, объявленного в этом году Президентом России, его недавними решениями в части усиления мер государственной поддержки семей с детьми, – подчеркнул Рустэм Хамитов. – Правительству будет поручено подготовить план основных мероприятий Года семьи, подключить к его реализации соответствующие министерства и ведомства, администрации районов и городов, предприятия, общественные объединения. Будем вместе организовывать и координировать эту многоплановую работу. Важно, чтобы мероприятия Года семьи объединили усилия государства, общества и бизнеса по поддержке и развитию института семьи, укреплению семейных ценностей.

Напомним, что в России 2018 год объявлен Годом добровольца и волонтёра. По словам Рустэма Хамитова, эти два направления – волонтёрство и семейная политика – будут хорошо сочетаться и дополнять друг друга.

– Мы знаем, что волонтёрство – это не только участие добровольцев в различных форумах, мероприятиях, но, прежде всего, постоянная ежедневная работа в обществе, в том числе на благо семьи, развития этой фундаментальной ячейки нашего общества, – отметил Глава республики. – Надеюсь, мы получим симбиоз и хорошие результаты по итогам 2018 года. Но для этого нам с вами, конечно же, нужно поработать.