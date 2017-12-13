Присвоение находки и очернение работ профессионального реставратора – новые подробности конфликта вокруг изображения верблюда в пещере Шульган-Таш в Башкирии Фото: НПЦ по охране и использованию недвижимых объектов культурного наследия РБ Присвоение находки и очернение работ профессионального реставратора – новые подробности конфликта вокруг изображения верблюда в пещере Шульган-Таш в Башкирии Фото: НПЦ по охране и использованию недвижимых объектов культурного наследия РБ

УФА, 13 дек 2017. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

Недавнее открытие древнего рисунка верблюда в пещере Шульган-Таш в Башкирии — уникального для всего мирового пещерного искусства — всколыхнуло научную общественность не только необычностью этого образа, сколько нелицеприятными сопутствующими обстоятельствами. Напомним, изображение бактриана предположительно верхнепалеолитичекого возраста было обнаружено в ноябре в зале Хаоса в результате расчистки кальцита на панно «Лошади и знаки» Международной экспедицией по реставрации палеолитической живописи под руководством реставратора из Франции Эудальда Гуиламета.

Стало известно, что сотрудница государственного заповедника «Шульган-Таш» Ольга Червяцова, не принимавшая участия в данных работах, не уведомив членов экспедиции, передала фото уникальной находки руководителю другой экспедиции, также исследовавшей наскальные изображения в пещере Шульган-Таш, историку, археологу, доктору исторических наук, доценту МГУ Владиславу Житеневу. И беспрецедентный случай в научной практике – ученый через пресс-службу МГУ решительно анонсировал результаты еще незавершенного проекта, приписав их себе. С информационной ленты вуза сведения широко разошлись по стране и за ее пределы. Кроме того, инициаторы конфликта развернули кампанию по очернению квалификации реставратора, занимавшегося работами, качества проведенных работ и других деталей. Научно-производственный центр по охране и использованию недвижимых объектов культурного наследия Республики Башкортостан, под чьим руководством проходили реставрационные работы, счел необходимым внести ясность в возникшие разногласия.

Как рассказал директор НПЦ Данир Ахмадеев, по данным некоторых СМИ, руководство заповедника «Шульган-Таш» высказало им обвинение в том, что экспедиция по расчистке композиции проводилась незаконно, в связи с отсутствием лицензии на реставрацию монументальной живописи.

«Для разъяснения законности работ по расчистке композиции «Лошади и знаки» в пещере Шульган-Таш отметим, что в России отношения в области сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия регулируются Федеральным законом «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации». Разрешения выдаются на археологические разведки; археологические раскопки; археологические наблюдения. Никаких разрешений на расчистку наскальных изображений не существует. Кроме того, организация реставрационных работ в пещере Шульган-Таш входит в утвержденный Правительством Республики Башкортостан план мероприятий для включения комплекса «Башкирский Урал» с уникальным памятником эпохи палеолита пещерой «Шульган-Таш» в Предварительный список Всемирного наследия ЮНЕСКО».

«Методики удаления кальцита со стен пещеры соответствовали апробированным техникам, применявшимся при работе на европейских пещерных памятниках, — продолжил главный специалист центра Николай Григорьев. — В качестве основных инструментов при расчистке применялись электромеханические аккумуляторные бормашины, оснащенные круговыми абразивными насадками с алмазным напылением. Данный инструмент позволял вести работу на площади до 1 мм и снимать за один проход кальцитовые наслоения мощностью от 0,1 мм. Для смывки пыли, образующейся в ходе работы, применялись карстовые воды пещеры, собираемые в 2-3 метрах от обрабатываемой поверхности. Всего за 22 дня работы экспедиции было расчищено около 6703 кв.см кальцитовых образований, перекрывающих изображения. Данная методика аналогична применявшейся для снятия отложений кальцита в Арси-сюр-Кюр, а техника удаления граффити с использованием кистей и губок хорошо зарекомендовала себя во время реставрационных работ в Руффиньяк» (обе пещеры находятся во Франции прим.авт.).

«До сегодняшнего дня никто из европейских экспертов не ставил под сомнение квалификацию и качество реставрационных работ, которым всегда во Франции и Испании уделяется особое внимание. Кроме того, хочется отметить, что опубликованные в СМИ заметки о низком качестве выполненной работы по расчистке подготовлены лицами без специального образования и опыта реставрационных работ. Опубликованные в качестве доказательств фотографии включают серию кадров, относящихся к участкам реставрационной интервенции 1970-х годов, а также макрофотографий дефектов, которые уже имелись в силу природной деструкции на участках расчисток», — отметили в Научно-производственном центре и добавили, что экспедиция-конкурент из МГУ уже готовит официальное письмо-извинение перед НПЦ за случившийся информационный инцидент.

Дальнейшие реставрационные работы с панно «Лошади и знаки» продолжатся в мае-июне 2018 года. По словам реставратора Эудальда Гуиламета, рядом с обнаруженным верблюдом могут находиться и другие не менее интересные изображения. Новые открытия в репертуаре пещерного искусства обещают и совместные работы ГБУ НПЦ и Института археологии Российской академии наук по документированию результатов расчистки. С использованием новой техники и программного обеспечения впервые получена единая модель панно, которая будет использоваться для точного картографирования изображений и следов краски.