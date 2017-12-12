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Константин Толкачев поднялся на шесть позиций в медиарейтинге глав региональных парламентов

ПОЛИТИКА

УФА, 12 дек 2017. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

Председатель Государственного Собрания Республики Башкортостан Константин Толкачев поднялся на шесть позиций в медиарейтинге глав законодательных органов субъектов Российской Федерации.

Как сообщает пресс-служба Госсобрания РБ, Константин Толкачев обошел глав парламентов практически всех регионов, уступив только коллегам из Москвы, Татарстана, Крыма, Санкт-Петербурга, Иркутской, Московской, Челябинской и Воронежской областей. В аналогичном рейтинге по Приволжскому федеральному округу Константин Толкачев занял второе место. Данные о медиарейтинге опубликованы компанией «Медиалогия», он построен на основе базы СМИ, включающей около 43 тысяч источников: ТВ, радио, газеты, журналы, информационные агентства, интернет-СМИ, а также 450 миллионов социальных медиа.

Теги: медиарейтинг, парламент
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