Что жители Башкирии запрашивали у «Яндекса» чаще всего в уходящем году
Что жители Башкирии запрашивали у «Яндекса» чаще всего в уходящем году Фото: vladtime.ru
Что жители Башкирии запрашивали у «Яндекса» чаще всего в уходящем году Фото: vladtime.ru
УФА, 12 дек 2017. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/.
Компания «Яндекс» опубликовала очередные топовые десятки самых популярных запросов пользователей поисковой системы. Из российских событий жителей Башкирии более всего в уходящем году волновало введение штрафа за отсутствие знака «Шипы», деятельность ФБК и групп смерти в социальных сетях.
Из местных событий самый сильный резонанс вызвало убийство девочки в Белорецке, вспышка ящура, ураган в республике и затопление улиц в Уфе.
В рубрике «Вещи и явления» лидируют запросы: спиннер, криптовалюта, голосовая помощница Алиса. В мире спорта башкортостанцы более остального интересовались чемпионатами: мира — по хоккею, России — по футболу, и КХЛ.
Дима Билан и Мария Максакова стали самыми популярными личностями. Также в первых тройках оказались Юлия Самойлова и Дана Борисова, Элджей и Андрей Малахов.
Из зарубежных сериалов в лидерах «Игра престолов», «Гречанка», «Шерлок», из российских — «Молодежка», «Ольга», «Отель «Элеон»». Фильмы: «Оно», «Босс-молокосос», «Гадкий я – 3».
Что касается мемов, чаще всего жители республики спрашивали об «эщкере», Ждуне и фразе «Это фиаско, братан». С полным обзором топовых запросов можно ознакомиться здесь.