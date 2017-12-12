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12 декабря Вторник

Уфа   °

Что жители Башкирии запрашивали у «Яндекса» чаще всего в уходящем году

ОБЩЕСТВО

Что жители Башкирии запрашивали у «Яндекса» чаще всего в уходящем году Фото: vladtime.ru

Что жители Башкирии запрашивали у «Яндекса» чаще всего в уходящем году Фото: vladtime.ru

УФА, 12 дек 2017. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/.

Компания «Яндекс» опубликовала очередные топовые десятки самых популярных запросов пользователей поисковой системы. Из российских событий жителей Башкирии более всего в уходящем году волновало введение штрафа за отсутствие знака «Шипы», деятельность ФБК и групп смерти в социальных сетях.

Из местных событий самый сильный резонанс вызвало убийство девочки в Белорецке, вспышка ящура, ураган в республике и затопление улиц в Уфе.

В рубрике «Вещи и явления» лидируют запросы: спиннер, криптовалюта, голосовая помощница Алиса. В мире спорта башкортостанцы более остального интересовались чемпионатами: мира — по хоккею, России — по футболу, и КХЛ.

Дима Билан и Мария Максакова стали самыми популярными личностями. Также в первых тройках оказались Юлия Самойлова и Дана Борисова, Элджей и Андрей Малахов.

Из зарубежных сериалов в лидерах «Игра престолов», «Гречанка», «Шерлок», из российских — «Молодежка», «Ольга», «Отель «Элеон»». Фильмы: «Оно», «Босс-молокосос», «Гадкий я – 3».

Что касается мемов, чаще всего жители республики спрашивали об «эщкере», Ждуне и фразе «Это фиаско, братан». С полным обзором топовых запросов можно ознакомиться здесь.

Теги: Яндекс
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