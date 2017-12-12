УФА, 12 дек 2017. /ИА «Башинформ», Дарья Петрова/.

10 небанальных вопросов ко Дню Конституции России

Сегодня, 12 декабря, в России отмечается День Конституции. Главный документ страны был принят в 1993 году на всенародном голосовании.

В 1994 года 12 декабря был объявлен государственным праздником, в течение десяти лет этот день был нерабочим. Однако в 2004 году были приняты поправки в Трудовой кодекс, и выходной отменили.

Ко Дню Конституции мы подготовили небольшой тест. Проверьте, знаете ли вы свои права, разбираетесь ли в сказках и можете ли отличить Конституцию России от Конституции Уругвая.

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