Жительница Башкирии спустя два года нашла своего сына Фото: Олег Яровиков Жительница Башкирии спустя два года нашла своего сына Фото: Олег Яровиков

УФА, 12 дек 2017. /ИА «Башинформ», Альфия Аглиуллина/.

Жительница Башкирии последний раз видела своего трехлетнего сына два года назад, в декабре 2015 года. Именно тогда ее бывший муж забрал его под благовидным предлогом. Предпринимаемые меры по установлению местонахождения сына не давали результатов.

Спустя два года женщина, проходя по улице в городе Самаре, услышала знакомый детский голос, а когда обернулась, то увидела своего сына в сопровождении незнакомой женщины. Это случилось 13 ноября, в этот день жительница Башкирии приехала в Самару, где работала по сменному графику на одном из предприятий. По счастливой случайности в это же время рядом находилась капитан полиции, сотрудница отдела полиции №2 МВД России по г. Самаре Маргарита Алексеева. Заявительница немедленно обратилась к ней за помощью.

Установив, что женщина, сопровождающая ребенка — супруга его отца, которую малыш знает, капитан полиции на личном автомобиле отвезла участников этой драмы в отдел, где «передала в руки» старшего инспектора по делам несовершеннолетних майора полиции Анны Надыршиной. «Детский полицейский» успокоила разволновавшуюся маму, поговорила с ребенком, проверила документы. После проведения необходимых мероприятий малыш вместе с мамой поехал домой, сообщает пресс-служба МВД РФ по Самарской области.