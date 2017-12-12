На российских дорогах появятся новые дорожные знаки Фото: администрация Уфы На российских дорогах появятся новые дорожные знаки Фото: администрация Уфы

УФА, 12 дек 2017. /ИА «Башинформ», Альфия Аглиуллина/.

На российских дорогах появится несколько десятков новых дополнительных дорожных знаков и табличек. Среди них — «Запрет въезда на перекресток в случае затора», «Диагональный пешеходный переход», «Глухие пешеходы». Принят предварительный национальный стандарт, разрешающий их использование по всей стране, сообщают «Известия».

Один из новых знаков — «Въезд на перекресток в случае затора запрещен». Его будут применять для дополнительного визуального обозначения «вафельной разметки» (именно на нее нельзя выезжать, если впереди затор) или перекрестка там, где этой разметки нет.

Также в новом стандарте появилась табличка «Глухие пешеходы». Ее будут устанавливать в тех местах, где наиболее вероятно появление людей с нарушением слуха. Для обозначения перекрестков, где разрешено переходить дорогу наискосок, будут устанавливать знаки «Диагональный пешеходный переход».

Кроме того, утвержден знак «Выделенная трамвайная полоса» — он появится там, где движение трамваев обособлено. А на светофорах, в тех местах, где нет интенсивного потока пешеходов или велосипедистов, начнут устанавливать знаки «Уступи всем, и можно направо». Он разрешает поворот направо на красный, если это не мешает другим участникам движения.

В списке новых — также знаки направления движения по полосам. Стрелки покажут, с какой полосы разрешен поворот направо или налево. На них может содержаться дополнительная информация (знаки приоритета, запрета въезда или сквозного проезда и т.д.). В населенных пунктах допускается их применение, если на дороге не больше пяти полос.

Схожие знаки — «Направление движения по полосе», «Начало полосы» (информирует о появлении дополнительной полосы), «Конец полосы» (информирует об окончании полосы, визуально выделяя приоритет), а также «Перестроение на параллельную проезжую часть» (информирует о приоритетах движения при перестроении).

Также на улицах появятся так называемые месяцы — таблички, указывающие период действия знака в тех случаях, когда оно носит сезонный характер.

Стандарт предполагает и совмещенное использование знаков.

Также стандарт предполагает и новые знаки парковки с уточнениями (платная она или бесплатная, уличная или внеуличная, способы постановки транспортного средства) прямо на самом знаке, а не на дополнительной табличке.

Новые варианты исполнения не отменяют уже существующих знаков, а дополняют их, пояснили в Росстандарте. А также добавили, что предварительный национальный стандарт будет действовать до 1 ноября 2020 года. Он даст возможность ускоренного внедрения результатов научно-исследовательских работ и предварительной проверки требований на практике. На основе информации, накопленной по результатам применения ПНСТ, проводят последующую разработку национального стандарта России.