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12 декабря Вторник

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На «Мишкопаде» в «Уфа-Арене» собрали более 200 тысяч рублей для 8-летней Медины Хайбрахмановой

ОБЩЕСТВО

На «Мишкопаде» в «Уфа-Арене» собрали более 200 тысяч рублей для 8-летней Медины Хайбрахмановой

Фото: соцсети, БОФ «Мархамат»

На «Мишкопаде» в «Уфа-Арене» собрали более 200 тысяч рублей для 8-летней Медины Хайбрахмановой

Фото: соцсети, БОФ «Мархамат»

УФА, 12 дек 2017. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

10 декабря на «Уфа-Арене» после матча «Салавата Юлаева» с ярославским «Локомотивом» состоялась уже традиционная масштабная благотворительная акция «Мишкопад», которую уфимский хоккейный клуб проводит совместно с Благотворительным образовательным фондом «Мархамат».

На лед упало более тысячи мягких игрушек, от их приобретения болельщиками собрано 224150 рублей. Средства будут направлены на покупку специального оборудования для аппарата жизнедеятельности для 8-летней Медины Хайбрахмановой, страдающей серьезным заболеванием — спинальной амиотрофией.

А все игрушки будут переданы фонду на благотворительную акцию «Ёлка счастья» и подарены детишкам из детских домов, из многодетных семей и детям-инвалидам.

Теги: благотворительность
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