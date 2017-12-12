В Башкирии синоптики рассказали, какую погоду ждать во второй декаде декабря Фото: ИА «Башинформ» В Башкирии синоптики рассказали, какую погоду ждать во второй декаде декабря Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 12 дек 2017. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

В Башкирии синоптики рассказали, какую погоду ждать во второй декаде декабря. По сведению Гидрометцентра России, на территории нашей республики среднесуточная температура воздуха с 10 по 20 ноября ожидается на 1-2 градуса выше нормы, по югу республики – около нормы.

На текущей же неделе в регионе в области повышенного давления прогнозируется умеренно морозная погода, местами пройдет небольшой снег.

В Башгидромете также сообщили о характере погоды минувшей недели. Именно в первые дни первого зимнего месяца начал устанавливаться снежный покров. В зоне активизировавшегося фронта 4 декабря в северных районах республики отмечался сильный снег до 13 мм, что способствовало увеличению здесь снежного покрова. В южной половине республики снег лег позже – 7 декабря. К концу периода в тыловой части «каспийского» циклона по востоку региона отмечался сильный снег, усиление ветра до 16 м/с. Температура воздуха понизилась к концу недели ночью от -3,-8 до -8,-14, по северу до -20 градусов, днем от -1,-6 до -7,-14 градусов.